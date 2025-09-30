La Feria Agroproductiva regresa al Parque con más de 130 productores

Ministerio de Salud: actualización gratuita del calendario de vacunación y actividades en el marco del Día de la Alimentación y la Obesidad, incluyendo encuestas sobre el uso de plantas aromáticas como reemplazo de la sal.

image

Secretaría de Tránsito y Transporte: stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, con entrega de tarjetas y asesoramiento personalizado.

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: participación de la Dirección de Cultos y organizaciones no gubernamentales.

Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: canje de botellas descartables por trampas "matadoras" para la mosca de los frutos, información sobre el control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores de la BioPlanta San Juan.

En esta edición también participarán organizaciones locales como el Centro de Jubilados Unidos en Acción Asociación Civil y la Asociación Endometriosis San Juan.

La Feria Agroproductiva se reafirma como un punto de encuentro entre productores y vecinos, donde se combinan alimentos de calidad, conciencia ambiental y acceso a servicios públicos en un solo lugar.