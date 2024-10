La estación San Martín, el epicentro para observar el eclipse solar

Las actividades están diseñadas para todas las edades, haciendo de este encuentro un espacio ideal para aprender y disfrutar de un espectáculo impresionante en el cielo sanjuanino.

Sobre el eclipse solar

Un eclipse solar anular se producirá este miércoles 2 de octubre. Se trata de un evento astronómico que se destaca por el llamado anillo de fuego, que es el efecto clásico de los rayos solares que quedan por fuera de la superficie oscura del fenómeno. Este se podrá ver desde distintos lugares de la Argentina, especialmente en el sur de nuestro país. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué hora se dará este evento.

Cabe aclarar que el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. De hecho no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% la superficie de la estrella quedará sin ocultar y será suficiente para encandilarnos, por lo que para poder observar el famoso anillo de fuego es necesario usar anteojos especiales para eclipses o cámaras de fotos con los filtros adecuados.

A qué hora es el eclipse solar anular de este miércoles 2 de octubre

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17.25.

En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.