La Escuela Albergue de 25 de Mayo tiene un 83% de avance de obra

Las tareas actuales consolidan el funcionamiento de los espacios educativos y de albergue. En el interior, se ejecuta la colocación de enduido plástico, el pintado de cielorrasos de durlock y de correas metálicas, junto con la fabricación del mobiliario fijo destinado a la cocina y las aulas. Estas acciones permiten completar la definición de los ambientes y avanzar hacia la etapa de pintura final.

En el exterior del edificio se trabaja en la aplicación del revestimiento texturado tipo salpicret, que unifica la estética y mejora la resistencia superficial de los muros. También se realiza el montaje de pérgolas metálicas en sectores semicubiertos y la colocación de portones en el patio técnico, equipamiento clave para el orden y la seguridad operativa.