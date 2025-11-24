El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan continúa con la sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en el departamento 25 de Mayo. Con un avance físico del 83%, el proyecto se encuentra en su fase final y concentra trabajos en terminaciones interiores, exteriores y en la adecuación del entorno inmediato del edificio.
La Escuela Albergue de 25 de Mayo tiene un 83% de avance de obra
Con un avance del 83%, la obra de la escuela entra en su tramo final, con los trabajos interiores, instalar equipamiento y preparar los exteriores.