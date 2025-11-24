"
La Escuela Albergue de 25 de Mayo tiene un 83% de avance de obra

Con un avance del 83%, la obra de la escuela entra en su tramo final, con los trabajos interiores, instalar equipamiento y preparar los exteriores.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan continúa con la sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en el departamento 25 de Mayo. Con un avance físico del 83%, el proyecto se encuentra en su fase final y concentra trabajos en terminaciones interiores, exteriores y en la adecuación del entorno inmediato del edificio.

Las tareas actuales consolidan el funcionamiento de los espacios educativos y de albergue. En el interior, se ejecuta la colocación de enduido plástico, el pintado de cielorrasos de durlock y de correas metálicas, junto con la fabricación del mobiliario fijo destinado a la cocina y las aulas. Estas acciones permiten completar la definición de los ambientes y avanzar hacia la etapa de pintura final.

En el exterior del edificio se trabaja en la aplicación del revestimiento texturado tipo salpicret, que unifica la estética y mejora la resistencia superficial de los muros. También se realiza el montaje de pérgolas metálicas en sectores semicubiertos y la colocación de portones en el patio técnico, equipamiento clave para el orden y la seguridad operativa.

El progreso incluye además la compactación del terreno en el sector de vereda, paso previo a la conformación definitiva de accesos y circulaciones exteriores. Estas tareas permitirán completar la vinculación del edificio con el espacio público y finalizar la urbanización del entorno inmediato.

Con estos avances, la obra avanza hacia su instancia de cierre, en la que se iniciarán las pruebas de instalaciones y las habilitaciones correspondientes. Una vez concluida, la nueva escuela albergue ofrecerá espacios modernos, seguros y funcionales para estudiantes y docentes del departamento 25 de Mayo.

