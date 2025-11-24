FUENTE: Infobae
Receta de marquise de chocolate sin harina
La marquise de chocolate sin harina es una receta ideal para quienes buscan un postre rápido, fácil y elegante. Su base está compuesta de chocolate semiamargo, manteca, huevos y azúcar, formando una mezcla cremosa similar a una mousse sólida. Al no llevar harina, la textura resulta mucho más suave y se deshace en la boca, concentrando el sabor del chocolate.
Sólo se necesita derretir chocolate con manteca, mezclar con yemas y azúcar, y luego incorporar claras batidas a nieve. La marquise se enfría en heladera un par de horas y ya está lista para servir. Es un postre que luce mucho y requiere poco tiempo real de trabajo.
Tiempo de preparación
La receta de marquise de chocolate sin harina rápida y fácil demanda aproximadamente 20 minutos de preparación. Luego, se debe enfriar en la heladera por al menos 2 horas para que tome cuerpo antes de servir.
- Preparación: 20 minutos
- Enfriado: 2 horas
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo (de buena calidad)
- 100 g de manteca
- 4 huevos (separados en claras y yemas)
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Crema chantilly, frutos rojos o helado para acompañar (opcional)
Cómo hacer marquise de chocolate sin harina, paso a paso
- Cortar el chocolate en trozos y derretir a baño maría junto con la manteca, mezclando hasta obtener una crema lisa. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espumosa. Agregar la esencia de vainilla si se decide usarla.
- Unir la mezcla de chocolate ya tibia con las yemas batidas, mezclando suavemente para integrar.
- Batir las claras a punto nieve, agregando el resto del azúcar poco a poco hasta lograr un merengue firme.
- Incorporar las claras batidas a la mezcla de chocolate, de a poco y con movimientos envolventes para que la preparación conserve su aire y quede cremosa.
- Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca o film, o bien en copas individuales.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que la marquise tome firmeza.
- Desmoldar y servir bien fría acompañada con crema chantilly, frutos rojos o helado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 8 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de marquise de chocolate sin harina (1/8 de la receta) contiene aproximadamente:
- Calorías: 270
- Grasas: 21 g
- Grasas saturadas: 12 g
- Carbohidratos: 19 g
- Azúcares: 17 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La marquise de chocolate sin harina se conserva en heladera por hasta 5 días, siempre cubierta para que no absorba olores y mantenga su textura cremosa.