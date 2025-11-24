El sentido posteo de Messi por la muerte de Omar Souto

El Gerente de Selecciones Nacionales no perdió tiempo y fue a un locutorio de Monte Grande, pidió la guía telefónica de Rosario para tratar de dar con la familia de 'Leonardo' Messi. " Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo", recordó tiempo atrás en una entrevista con TyC Sports. "Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, que me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, reveló.

Ante tal expresión de deseo, Souto y Tocalli organizaron una falsa convocatoria para que Messi no se vaya a la preselección Sub 17 española: hubo un partido con Paraguay y otro con Uruguay. Ese recordado duelo ante la Albirroja en cancha de Argentinos Juniors terminó en un aplastante 8-0 y Leo, que ingresó unos minutos, anotó un verdadero golazo, el primero de muchos con la Selección Argentina.

"Lo más importante que hay que destacar es que Messi siempre quiso jugar con la Selección Argentina. Tuvo mil ofertas para quedarse en España, pero él siempre quiso para acá", remarcó Omar Souto, que en octubre recibió un emotivo homenaje en la Asamblea Ordinaria de la AFA, su casa durante más de tres décadas, y este 23 de noviembre falleció a los 73 años.