"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Messi

El sentido posteo de Messi por la muerte de Omar Souto

El histórico gerente de Selecciones Nacionales falleció este domingo a los 73 años y el capitán le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

En la tarde del domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Omar Souto, histórico gerente de las Selecciones Nacionales en la Asociación del Fútbol Argentino y uno de los principales responsables de que Lionel Messi juegue para Argentina. La Pulga, que viene de dar otro show con Inter Miami ante Cincinnati, dejó este lunes un sentido mensaje para recordarlo.

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", posteó el Diez en su cuenta de Instagram.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Souto, uno de los responsables de que Messi juegue en la Selección Argentina

"Hay un fenómeno en España. Tenemos que pagarle el pasaje y traerlo a jugar". Con esa frase, Hugo Tocalli le indicó a Julio Humberto Grondona, por entonces presidente de la AFA, que un joven nacido en la Argentina pero que desde hacía varios años estaba en las inferiores de Barcelona, podía representar al país pero también a la selección española. "Ubicá a Leo Messi", le indicó después a Omar Souto.

Te puede interesar...

El Gerente de Selecciones Nacionales no perdió tiempo y fue a un locutorio de Monte Grande, pidió la guía telefónica de Rosario para tratar de dar con la familia de 'Leonardo' Messi. " Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo", recordó tiempo atrás en una entrevista con TyC Sports. "Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, que me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, reveló.

Ante tal expresión de deseo, Souto y Tocalli organizaron una falsa convocatoria para que Messi no se vaya a la preselección Sub 17 española: hubo un partido con Paraguay y otro con Uruguay. Ese recordado duelo ante la Albirroja en cancha de Argentinos Juniors terminó en un aplastante 8-0 y Leo, que ingresó unos minutos, anotó un verdadero golazo, el primero de muchos con la Selección Argentina.

"Lo más importante que hay que destacar es que Messi siempre quiso jugar con la Selección Argentina. Tuvo mil ofertas para quedarse en España, pero él siempre quiso para acá", remarcó Omar Souto, que en octubre recibió un emotivo homenaje en la Asamblea Ordinaria de la AFA, su casa durante más de tres décadas, y este 23 de noviembre falleció a los 73 años.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar