Black Friday 2025 en Argentina: cómo aprovechar las ofertas

A partir de la década de 1980, el relato de que los negocios pasaban de números “rojos” a “negros” terminó de potenciar su popularidad. Aunque más simbólica que literal, esta idea ayudó a consolidar al Black Friday como un día clave para las ventas y como sinónimo de promociones de alto impacto.

La expansión mundial del Black Friday

La llegada del comercio electrónico hizo que el Black Friday trascendiera fronteras por diversas partes del mundo hasta que, en la actualidad, miles de negocios físicos y On line participan con:

Rebajas.

Envíos especiales.

Cuotas extendidas.

Estas características le dan impulso a uno de los eventos de consumo más esperados del año.

¿Qué se espera del Black Friday 2025 en Argentina?

Para la edición 2025 del Black Friday en Argentina se aguarda un volumen récord de ofertas, especialmente en:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Viajes.

Moda.

Las tiendas On line ya preparan estrategias de preciosy beneficios para captar la atención de los consumidores.

¿Cómo aprovechar el Black Friday del viernes 28 en Argentina?

Planificar es fundamental. Y para eso, comparar precios, revisar historial de valores y verificar costos de envío es esencial. Así, los usuarios podrán aprovechar al máximo esta nueva edición y acceder a verdaderas oportunidades en uno de los eventos comerciales más fuertes del calendario.