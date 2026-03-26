La Cabalgata de la Fe tuvo su inicio: gala, jinetes, tradición y devoción

Andrés López, interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina, habló en exclusiva con el Noticiero 8 en las horas previas al inicio de la travesía y no ocultó su emoción. "Todo hoy día es la Federación Gaucha Sanjuanina, poder dar inicio a esta 35ª Cabalgata de la Fe, a las agrupaciones que nos acompañan, a esas agrupaciones que con compromiso llevan nuestras tradiciones adelante", expresó visiblemente orgulloso.

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Consultado sobre la cantidad de jinetes y animales previstos para esta edición, López fue claro: la convocatoria superó todas las expectativas. "La verdad que los números nos han sobrepasado, porque el compromiso de todas las agrupaciones, de todo el gauchaje, ha sido asombroso", afirmó. Y agregó que el apoyo fue total desde todas las regiones de la provincia: "Tenemos el respaldo de todas las regionales, de afuera, tanto de Jáchal, Albardón, Calingasta, Iglesia y de todas las agrupaciones del Gran San Juan. Eso para nosotros también es un orgullo muy importante".

El interventor anticipó además que esta edición superará en convocatoria a la del año pasado. "Vamos a redoblar la cantidad de jinetes que nos van a acompañar", aseguró.

La partida y la llegada a Vallecito

La actividad continúa este viernes con el acto oficial de partida desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, desde donde los participantes iniciarán el recorrido hacia el paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, Caucete. Según confirmó López, la concentración previa se realizará en el departamento de Albardón desde las 13 horas, momento en que dará inicio formal la cabalgata.

La llegada al paraje está prevista para el sábado a las 13:30. "Si Dios quiere y la Virgen nos acompaña y la Difuntita, vamos a estar llegando sobre las 13:30 al paraje de la Difunta Correa", dijo López, quien adelantó que al llegar habrá una pausa oficial con una premiación en el escenario.

A partir de las 20:30 del sábado comenzará el espectáculo artístico, con una grilla que incluye a Saipa, Tres para el Canto, Gisela Aldeco y Sergio Galleguillo, cerrando con el Grupo Omega. "Esta noche va a ser larga", anticipó el propio interventor.

Un reconocimiento al Gobierno provincial

López también aprovechó el espacio para agradecer públicamente el acompañamiento del Gobierno de San Juan en la organización del evento. "En nombre de todo el gauchaje, agradecerle al gobernador Marcelo Orrego por permitirnos trabajar por esta tradición", expresó.

Como cada año, se espera una importante convocatoria de fieles, jinetes y turistas que acompañarán esta manifestación de fe que ya forma parte de la identidad más profunda de San Juan.