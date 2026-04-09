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Jáchal ya tiene Unidad de Diálisis y los pacientes no deberán viajar a Capital

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, inauguró el servicio en el Hospital San Roque. Beneficiará a 38 pacientes que recorrían 4.000 kilómetros al mes para dializarse.

En un acto calificado como un hito para la salud pública del norte sanjuanino, el Gobierno de San Juan puso en funcionamiento la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque de Jáchal. La medida pone fin a años de sacrificio para decenas de pacientes que, hasta hoy, debían trasladarse tres veces por semana hasta la Ciudad de San Juan para recibir su tratamiento.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, encabezó la inauguración y destacó el impacto humano de la obra: "Hay pacientes que viajaban 4.000 kilómetros al mes. Ahora van a poder reducir ese tiempo de viaje y el gasto económico, pero sobre todo, van a poder estar más tiempo con su familia", señaló.

Funcionamiento y alcance regional

La nueva unidad cuenta con 9 sillones de última generación, salas de aislamiento y una planta de tratamiento de agua propia. En esta primera etapa, el servicio funcionará bajo el siguiente esquema:

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  • Días: Lunes, miércoles y viernes.

  • Capacidad: Tres turnos diarios con dos pacientes por turno.

  • Expansión: Se prevé ampliar la atención para recibir a pacientes de departamentos vecinos como Iglesia, Valle Fértil y Rodeo.

Un hospital que suma servicios estratégicos

La puesta en marcha de Diálisis se suma a una serie de servicios de alta complejidad que el Hospital San Roque incorporó recientemente bajo la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Entre ellos, el ministro recordó la inauguración de Oncología para adultos, Diagnóstico por Imágenes y la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, habilitada hace apenas un mes y medio.

Además, el titular de la cartera sanitaria celebró el primer aniversario del Servicio de Maternidad: "Ya tenemos 252 jachalleros nacidos en este hospital. Estamos cumpliendo con el pedido del Gobernador de descentralizar con hechos reales", concluyó.

El director del nosocomio, Dr. Carlos Páez, acompañó la recorrida junto a la Jefa de Zona Sanitaria III, Ivonne García, resaltando que la unidad es fruto de un trabajo coordinado entre el sector público y privado para optimizar los recursos sanitarios del departamento.

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