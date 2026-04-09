En un acto calificado como un hito para la salud pública del norte sanjuanino, el Gobierno de San Juan puso en funcionamiento la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque de Jáchal. La medida pone fin a años de sacrificio para decenas de pacientes que, hasta hoy, debían trasladarse tres veces por semana hasta la Ciudad de San Juan para recibir su tratamiento.
Jáchal ya tiene Unidad de Diálisis y los pacientes no deberán viajar a Capital
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, inauguró el servicio en el Hospital San Roque. Beneficiará a 38 pacientes que recorrían 4.000 kilómetros al mes para dializarse.