Jáchal ya tiene Unidad de Diálisis y los pacientes no deberán viajar a Capital

Días: Lunes, miércoles y viernes.

Capacidad: Tres turnos diarios con dos pacientes por turno.

Expansión: Se prevé ampliar la atención para recibir a pacientes de departamentos vecinos como Iglesia, Valle Fértil y Rodeo.

Un hospital que suma servicios estratégicos

La puesta en marcha de Diálisis se suma a una serie de servicios de alta complejidad que el Hospital San Roque incorporó recientemente bajo la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Entre ellos, el ministro recordó la inauguración de Oncología para adultos, Diagnóstico por Imágenes y la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, habilitada hace apenas un mes y medio.

Además, el titular de la cartera sanitaria celebró el primer aniversario del Servicio de Maternidad: "Ya tenemos 252 jachalleros nacidos en este hospital. Estamos cumpliendo con el pedido del Gobernador de descentralizar con hechos reales", concluyó.

El director del nosocomio, Dr. Carlos Páez, acompañó la recorrida junto a la Jefa de Zona Sanitaria III, Ivonne García, resaltando que la unidad es fruto de un trabajo coordinado entre el sector público y privado para optimizar los recursos sanitarios del departamento.