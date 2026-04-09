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Así votaron los diputados sanjuaninos la reforma de la Ley de Glaciares

Hubo una sola votación, en general y en particular. Dos sanjuaninos de UP se sumaron a la aprobación. El interbloque Unidos votó dividido.

El oficialismo logró aprobar en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, tras una extensa y tensa sesión marcada por fuertes cruces entre los distintos bloques. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos mineros en carpeta, obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La votación general se concretó cerca de las 2.30 de la mañana.

El debate giró en torno al impacto ambiental de la reforma y la necesidad de promover inversiones en el sector minero. Mientras el oficialismo defendió la modificación como una herramienta para el desarrollo económico y la generación de empleo, la oposición cuestionó los posibles riesgos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña.

En este contexto, los representantes sanjuaninos en la Cámara baja tuvieron un rol relevante. Por el espacio La Libertad Avanza, votaron a favor Abel Chiconi y José Peluc. En tanto, desde Producción y Trabajo acompañaron la iniciativa Nancy Picón y Carlos Jaime.

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Sin embargo, dos votos llamaron particularmente la atención: los de Cristian Andino y Jorge Chica, ambos pertenecientes a Unión por la Patria, quienes respaldaron el proyecto oficialista.

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