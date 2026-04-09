Así votaron los diputados sanjuaninos la reforma de la Ley de Glaciares

El debate giró en torno al impacto ambiental de la reforma y la necesidad de promover inversiones en el sector minero. Mientras el oficialismo defendió la modificación como una herramienta para el desarrollo económico y la generación de empleo, la oposición cuestionó los posibles riesgos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña.

En este contexto, los representantes sanjuaninos en la Cámara baja tuvieron un rol relevante. Por el espacio La Libertad Avanza, votaron a favor Abel Chiconi y José Peluc. En tanto, desde Producción y Trabajo acompañaron la iniciativa Nancy Picón y Carlos Jaime.