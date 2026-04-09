El oficialismo logró aprobar en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, tras una extensa y tensa sesión marcada por fuertes cruces entre los distintos bloques. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos mineros en carpeta, obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La votación general se concretó cerca de las 2.30 de la mañana.
Así votaron los diputados sanjuaninos la reforma de la Ley de Glaciares
Hubo una sola votación, en general y en particular. Dos sanjuaninos de UP se sumaron a la aprobación. El interbloque Unidos votó dividido.