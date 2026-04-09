Mientras que en el promedio nacional el ausentismo escolar creció 7 puntos porcentuales en los últimos dos años, San Juan se destaca por presentar niveles significativamente más bajos de inasistencia en comparación con el resto de las jurisdicciones. Según el informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, solo el 29% de los alumnos sanjuaninos del último año de secundaria declaró haber faltado 15 días o más hasta octubre de 2024.
3 de cada 10 alumnos faltan seguido en San Juan: la cifra más baja de la región
Pese a que el fenómeno de las inasistencias se agravó a nivel nacional, alcanzando al 51% de los alumnos, San Juan registró un 29% de estudiantes con más de 15 faltas.