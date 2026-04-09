3 de cada 10 alumnos faltan seguido en San Juan: la cifra más baja de la región

A nivel país, el informe advierte que el 51% de los estudiantes del último año de secundaria acumula 15 o más inasistencias. Se observa además una "polarización": mientras el grupo de quienes faltan poco se mantiene estable, se ha ampliado el segmento de estudiantes con ausentismo severo (más de 20 faltas), que pasó del 26% al 30% entre 2022 y 2024.

Para los directores de escuela en Argentina, el ausentismo se ha convertido en el principal obstáculo para el aprendizaje (46%), superando incluso a los bajos logros educativos o el ausentismo docente.

Causas y falta de datos nominales

El informe destaca que las razones de las inasistencias son diversas:

Salud: Es el motivo principal, mencionado por el 62% de los alumnos.

Falta de interés: Un 39% de los estudiantes señaló que "no tiene ganas de ir a la escuela", lo que abre interrogantes sobre el vínculo de los jóvenes con la institución.

Otros factores: Dificultades de acceso, problemas de puntualidad y responsabilidades familiares o laborales.

A pesar de la relevancia del tema, el documento advierte que Argentina todavía no cuenta con un sistema nacional consolidado de información que permita realizar un seguimiento preciso de cada alumno. Actualmente, los datos dependen mayoritariamente de los autorreportes de los propios estudiantes en pruebas como Aprender y PISA.

Para los especialistas, el ausentismo es un síntoma de un problema más profundo que involucra desde la flexibilización de los regímenes académicos hasta la pérdida de valoración social del esfuerzo escolar.