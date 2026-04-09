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3 de cada 10 alumnos faltan seguido en San Juan: la cifra más baja de la región

Pese a que el fenómeno de las inasistencias se agravó a nivel nacional, alcanzando al 51% de los alumnos, San Juan registró un 29% de estudiantes con más de 15 faltas.

Mientras que en el promedio nacional el ausentismo escolar creció 7 puntos porcentuales en los últimos dos años, San Juan se destaca por presentar niveles significativamente más bajos de inasistencia en comparación con el resto de las jurisdicciones. Según el informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, solo el 29% de los alumnos sanjuaninos del último año de secundaria declaró haber faltado 15 días o más hasta octubre de 2024.

Este dato ubica a la provincia en el extremo inferior del ranking de ausentismo, solo superada por Santiago del Estero (28%) y seguida por Jujuy (30%). El panorama local contrasta fuertemente con realidades como las de Buenos Aires, donde el 66% de los estudiantes admite haber faltado al menos 15 días, o la Ciudad de Buenos Aires con un 59%.

El contexto nacional: un problema que se polariza

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A nivel país, el informe advierte que el 51% de los estudiantes del último año de secundaria acumula 15 o más inasistencias. Se observa además una "polarización": mientras el grupo de quienes faltan poco se mantiene estable, se ha ampliado el segmento de estudiantes con ausentismo severo (más de 20 faltas), que pasó del 26% al 30% entre 2022 y 2024.

Para los directores de escuela en Argentina, el ausentismo se ha convertido en el principal obstáculo para el aprendizaje (46%), superando incluso a los bajos logros educativos o el ausentismo docente.

Causas y falta de datos nominales

El informe destaca que las razones de las inasistencias son diversas:

  • Salud: Es el motivo principal, mencionado por el 62% de los alumnos.

  • Falta de interés: Un 39% de los estudiantes señaló que "no tiene ganas de ir a la escuela", lo que abre interrogantes sobre el vínculo de los jóvenes con la institución.

  • Otros factores: Dificultades de acceso, problemas de puntualidad y responsabilidades familiares o laborales.

A pesar de la relevancia del tema, el documento advierte que Argentina todavía no cuenta con un sistema nacional consolidado de información que permita realizar un seguimiento preciso de cada alumno. Actualmente, los datos dependen mayoritariamente de los autorreportes de los propios estudiantes en pruebas como Aprender y PISA.

Para los especialistas, el ausentismo es un síntoma de un problema más profundo que involucra desde la flexibilización de los regímenes académicos hasta la pérdida de valoración social del esfuerzo escolar.

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