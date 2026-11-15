Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento

Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com de ambos juntos llamaron especialmente la atención porque llegaron apenas unos días después de que se conociera una nueva crisis en la relación.

El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había revelado en Sálvese quien pueda (América TV) que Pampita y Martín Pepa estaban separados desde hacía aproximadamente 15 días.

Según la información que compartió la conductora, en esta oportunidad habría sido el polista quien decidió ponerle punto final a la relación.

La noticia generó una fuerte repercusión, especialmente porque la pareja ya había atravesado otras crisis desde el comienzo de su romance.

Entre los motivos que habrían provocado el distanciamiento aparecían nuevamente las dificultades para sostener una relación a distancia, las exigencias laborales y las diferencias sobre el futuro de la pareja.

Incluso, Latorre había señalado que Pampita estaba muy triste por la ruptura y que todavía tenía intenciones de recomponer el vínculo con Pepa.

Sin embargo, ninguno de los dos había brindado demasiados detalles públicamente sobre lo que estaba sucediendo entre ellos.