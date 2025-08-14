"
Intentó robar cortes de cerdo y jabón en polvo en un supermercado de Rivadavia

Ocurrió en el local CAFE AMÉRICA, donde un hombre fue sorprendido por personal policial mientras intentaba sustraer mercadería en la línea de cajas.

En la noche del miércoles, alrededor de las 21:40, se registró un intento de hurto en el supermercado CAFE AMÉRICA, ubicado en calle Calivar 306 Sur, en Rivadavia. El hecho fue detectado por personal policial que cumplía funciones adicionales en el lugar y monitoreaba las cámaras de seguridad.

En las imágenes, se observó a un hombre en la línea de caja N° 2 intentando ocultar productos. El individuo, identificado como Maximiliano Ariel Corbo, vestía una campera negra y pantalón de jeans.

Según informó la Comisaría 13°, el sujeto intentó llevarse dos cortes de cerdo —matambre valuado en $14.086,45 y pulpa de cerdo valuada en $7.160,90— además de un jabón en polvo marca Granby.

La intervención policial impidió que concretara el robo, quedando el hombre a disposición de las autoridades judiciales.

