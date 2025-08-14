Intentó robar cortes de cerdo y jabón en polvo en un supermercado de Rivadavia

En las imágenes, se observó a un hombre en la línea de caja N° 2 intentando ocultar productos. El individuo, identificado como Maximiliano Ariel Corbo, vestía una campera negra y pantalón de jeans.

Según informó la Comisaría 13°, el sujeto intentó llevarse dos cortes de cerdo —matambre valuado en $14.086,45 y pulpa de cerdo valuada en $7.160,90— además de un jabón en polvo marca Granby.