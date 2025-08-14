En la noche del miércoles, alrededor de las 21:40, se registró un intento de hurto en el supermercado CAFE AMÉRICA, ubicado en calle Calivar 306 Sur, en Rivadavia. El hecho fue detectado por personal policial que cumplía funciones adicionales en el lugar y monitoreaba las cámaras de seguridad.
Intentó robar cortes de cerdo y jabón en polvo en un supermercado de Rivadavia
Ocurrió en el local CAFE AMÉRICA, donde un hombre fue sorprendido por personal policial mientras intentaba sustraer mercadería en la línea de cajas.