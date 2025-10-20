Incógnita resuelta: definieron cuándo termina el ciclo lectivo 2025

La organización responde al objetivo de garantizar los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación y contempla variaciones entre los distintos niveles:

Educación Inicial (estatal y privada) : finaliza el 12 de diciembre.

Educación Primaria (estatal y privada) : también cierra el 12 de diciembre.

Educación Secundaria Orientada y Artística (estatal y privada) : finaliza el 19 de diciembre.

Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, de Capacitación Laboral y Formación Profesional : culminan el 19 de diciembre.

Educación Superior (estatal y privada) : finaliza el 21 de noviembre.

Educación Especial (estatal y privada) : cierra el 12 de diciembre.

Educación No Formal (privada): concluye el 19 de diciembre.

De esta manera, los estudiantes, docentes y personal educativo de la provincia podrán comenzar su descanso de verano entre el 12 y el 22 de diciembre, según corresponda a su nivel.