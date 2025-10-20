Con el año llegando a su fin, alumnos, familias y docentes de San Juan ya tienen definidas las fechas de finalización del ciclo lectivo 2025. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de San Juan, el receso escolar comenzará entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo del nivel y la modalidad educativa.
Incógnita resuelta: definieron cuándo termina el ciclo lectivo 2025
El receso escolar en San Juan comenzará entre el 12 y el 22 de diciembre, según el nivel educativo. Inicial y Primaria cierran el 12, Secundaria y modalidades técnicas el 19, y Superior el 21 de noviembre.