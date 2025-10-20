"
Incógnita resuelta: definieron cuándo termina el ciclo lectivo 2025

El receso escolar en San Juan comenzará entre el 12 y el 22 de diciembre, según el nivel educativo. Inicial y Primaria cierran el 12, Secundaria y modalidades técnicas el 19, y Superior el 21 de noviembre.

Con el año llegando a su fin, alumnos, familias y docentes de San Juan ya tienen definidas las fechas de finalización del ciclo lectivo 2025. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de San Juan, el receso escolar comenzará entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo del nivel y la modalidad educativa.

La organización responde al objetivo de garantizar los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación y contempla variaciones entre los distintos niveles:

  • Educación Inicial (estatal y privada): finaliza el 12 de diciembre.

  • Educación Primaria (estatal y privada): también cierra el 12 de diciembre.

  • Educación Secundaria Orientada y Artística (estatal y privada): finaliza el 19 de diciembre.

  • Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, de Capacitación Laboral y Formación Profesional: culminan el 19 de diciembre.

  • Educación Superior (estatal y privada): finaliza el 21 de noviembre.

  • Educación Especial (estatal y privada): cierra el 12 de diciembre.

  • Educación No Formal (privada): concluye el 19 de diciembre.

De esta manera, los estudiantes, docentes y personal educativo de la provincia podrán comenzar su descanso de verano entre el 12 y el 22 de diciembre, según corresponda a su nivel.

Las fechas se desprenden de la planificación oficial para el ciclo lectivo 2025, que incluye un cronograma diferenciado: en Inicial, el segundo cuatrimestre se extiende hasta el 12 de diciembre; en Primaria, el tercer trimestre va hasta el 19 pero las clases terminan también el 12; mientras que en Secundaria Orientada, Artística y Técnica la finalización está prevista para el 19.

Para Superior, el cierre será el 21 de noviembre, mientras que en Educación Especial y No Formal, las clases culminarán entre el 12 y el 19 de diciembre.

