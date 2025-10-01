"
Inauguraron luminarias y veredas en Av. Ignacio de la Roza

La Av. Ignacio de la Roza luce renovada entre calles Pellegrini y Comercio, en Rivadavia. El municipio modernizó la zona con nuevas luminarias y veredas.

Este martes por la tarde fueron inauguradas importantes obras en Avenida Ignacio de la Roza, entre calles Pellegrini y Comercio, que marcan un nuevo paso en la modernización de los espacios públicos del Rivadavia. La intervención incluyó la colocación de 58 columnas con luminarias de última generación, que brindan mayor seguridad y confort a vecinos y transeúntes.

La obra no se limitó a la iluminación, también se renovaron 990 metros cuadrados de veredas con hormigón H17, se restauraron 100 metros lineales de cordón y se construyeron puentes rampa de accesibilidad, garantizando una circulación más segura e inclusiva. Además, se sumaron bancos, cestos de basura y maceteros que realzan la estética de la zona.

El proyecto contempló también la reubicación de paradas de colectivo, optimizando la movilidad urbana y beneficiando tanto a peatones como a automovilistas. Para el tendido eléctrico se instalaron más de 1.200 metros de cableado protodur y 200 metros de cable tipo taller, además de 13 jabalinas con morsetos, garantizando un sistema seguro y de calidad.

Las tareas se completaron con la pintura de sendas peatonales y rampas, lo que refuerza el compromiso del municipio con la seguridad vial.

El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, acompañado de autoridades municipales, concejales y vecinos. La obra forma parte del plan integral de infraestructura urbana que busca más iluminación, más accesibilidad y mejores espacios públicos para todos los vecinos del departamento.

