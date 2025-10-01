Inauguraron luminarias y veredas en Av. Ignacio de la Roza

luminarias y veredas en Ignacio de la Roza (4)

El proyecto contempló también la reubicación de paradas de colectivo, optimizando la movilidad urbana y beneficiando tanto a peatones como a automovilistas. Para el tendido eléctrico se instalaron más de 1.200 metros de cableado protodur y 200 metros de cable tipo taller, además de 13 jabalinas con morsetos, garantizando un sistema seguro y de calidad.

luminarias y veredas en Ignacio de la Roza (1)

Las tareas se completaron con la pintura de sendas peatonales y rampas, lo que refuerza el compromiso del municipio con la seguridad vial.

luminarias y veredas en Ignacio de la Roza (6)

El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, acompañado de autoridades municipales, concejales y vecinos. La obra forma parte del plan integral de infraestructura urbana que busca más iluminación, más accesibilidad y mejores espacios públicos para todos los vecinos del departamento.