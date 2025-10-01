Este martes por la tarde fueron inauguradas importantes obras en Avenida Ignacio de la Roza, entre calles Pellegrini y Comercio, que marcan un nuevo paso en la modernización de los espacios públicos del Rivadavia. La intervención incluyó la colocación de 58 columnas con luminarias de última generación, que brindan mayor seguridad y confort a vecinos y transeúntes.
Inauguraron luminarias y veredas en Av. Ignacio de la Roza
La Av. Ignacio de la Roza luce renovada entre calles Pellegrini y Comercio, en Rivadavia. El municipio modernizó la zona con nuevas luminarias y veredas.