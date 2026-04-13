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Impuesto Automotor: cuándo vence, cuánto se descuenta y cómo pagarlo desde casa

La Dirección General de Rentas oficializó la prórroga del calendario de pagos del Impuesto Automotor 2026. El vencimiento anual quedó fijado para el 6 de mayo y se mantienen descuentos de hasta el 15% según la modalidad de pago elegida.

La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, oficializó mediante la Resolución N° 0616-DGR-2026 una prórroga en el cronograma de pagos del Impuesto Automotor 2026, lo que otorga a los contribuyentes más tiempo para regularizar su situación y acceder a los beneficios vigentes.

Los nuevos vencimientos quedaron establecidos de la siguiente manera: el pago anual vence el 6 de mayo; el pago semestral se divide en dos cuotas, con la primera el 7 de mayo y la segunda el 14 de agosto; y las cuotas mensuales arrancan el 8 de mayo, con los vencimientos siguientes fijados alrededor del día 20 de cada mes.

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En cuanto a los descuentos, la DGR mantiene el esquema de bonificaciones establecido por la Resolución N° 0306-SHF-2026 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Los beneficios disponibles son: 15% por Buen Contribuyente para quienes hayan cancelado sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2025 —ya incorporado en la boleta—; 15% por pago anual o 5% por pago semestral; 15% por pago en término a través de la web de la DGR; y 15% por adhesión al débito automático o descuento de haberes.

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Además, quienes abonen el impuesto anual o semestral con tarjetas de crédito del Banco San Juan pueden financiar el monto en hasta 6 cuotas sin interés.

Desde el organismo recordaron que toda la gestión es 100% digital y no requiere asistencia presencial en el Centro Cívico. Los trámites se realizan a través de rentas.dgrsj.gob.ar, ingresando con la clave de Ciudadano Digital (CIDI)

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