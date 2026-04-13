Impuesto Automotor: cuándo vence, cuánto se descuenta y cómo pagarlo desde casa

Los nuevos vencimientos quedaron establecidos de la siguiente manera: el pago anual vence el 6 de mayo; el pago semestral se divide en dos cuotas, con la primera el 7 de mayo y la segunda el 14 de agosto; y las cuotas mensuales arrancan el 8 de mayo, con los vencimientos siguientes fijados alrededor del día 20 de cada mes.

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En cuanto a los descuentos, la DGR mantiene el esquema de bonificaciones establecido por la Resolución N° 0306-SHF-2026 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Los beneficios disponibles son: 15% por Buen Contribuyente para quienes hayan cancelado sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2025 —ya incorporado en la boleta—; 15% por pago anual o 5% por pago semestral; 15% por pago en término a través de la web de la DGR; y 15% por adhesión al débito automático o descuento de haberes.