La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, oficializó mediante la Resolución N° 0616-DGR-2026 una prórroga en el cronograma de pagos del Impuesto Automotor 2026, lo que otorga a los contribuyentes más tiempo para regularizar su situación y acceder a los beneficios vigentes.
Impuesto Automotor: cuándo vence, cuánto se descuenta y cómo pagarlo desde casa
La Dirección General de Rentas oficializó la prórroga del calendario de pagos del Impuesto Automotor 2026. El vencimiento anual quedó fijado para el 6 de mayo y se mantienen descuentos de hasta el 15% según la modalidad de pago elegida.