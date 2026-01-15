Iglesia fue el departamento más visitado en la primer quincena de enero

Los departamentos tuvieron una afluencia de turistas nacionales y extranjeros que recorrieron los diferentes puntos locales. Los visitantes llegaron, principalmente, desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras provincias. Por otro lado, a nivel internacional, arribaron de países como Estados Unidos y Alemania.

Los turistas manifestaron en un 66% que eligieron la provincia para recreación, ocio y esparcimiento. En esta quincena, se sumaron a actividades culturales, de naturaleza, turismo religioso, Rutas del Vino, del Olivo y del Cielo y diferentes propuestas organizadas por prestadores turísticos y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Para conocer la oferta en este verano, los interesados pueden consultar la guía, una herramienta pensada para planificar escapadas, recorridos y experiencias durante todo el verano, poniendo en valor el trabajo articulado con los municipios y el sector privado.

La guía se encuentra disponible en la web oficial de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, donde se puede acceder al detalle completo de cada propuesta y departamento.