Hugo Wortmann adelanta la jornada "Construyendo Integridad" en San Juan

El evento contará con la participación de Rodolfo Ovalles, gerente legal del Proyecto Minero Los Azules, y los especialistas en prevención de fraude Bruno Lanciani y Belén Trincado, del estudio jurídico Lanciani–Trincado. Wortmann explicó que se buscará que los asistentes comprendan cómo aplicar estas normas en diferentes contextos provinciales: “Cada provincia tiene sus reglas, y es clave compatibilizar los estándares internacionales de transparencia con las prácticas de los proveedores locales. Por ejemplo, cómo una empresa de San Juan cumple con los estándares de una gran corporación minera internacional”.

Durante la entrevista, Wortmann profundizó sobre los desafíos culturales en Argentina: “Tenemos una sociedad que ha convivido con la corrupción durante mucho tiempo. El cambio no será inmediato; requiere educación, formación y generación de incentivos. Hay que demostrar que no pagar sobornos es un buen negocio: protege a los accionistas y aporta valor a la sociedad”.

En este sentido, el experto recordó ejemplos internacionales: “Empresas como Siemens, involucradas en casos de corrupción, tuvieron que destinar grandes sumas para reparar los daños ocasionados en cada comunidad donde operaron. Es un camino de sanción y prevención a la vez, que enseña cómo actuar correctamente genera beneficios tangibles”.

image

Wortmann también subrayó la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de la ética empresarial: “La charla será abierta a la comunidad, y se explicarán herramientas para que los ciudadanos puedan controlar la corrupción y fomentar la transparencia en la gestión pública y privada. La idea es que se genere un debate constructivo y educativo para todos, no solo para las empresas”.

La jornada, que se desarrollará en un solo encuentro de dos horas, busca impulsar una cultura de integridad, ética y sostenibilidad en el sector de la construcción, reforzando la cooperación entre empresas, profesionales y la sociedad en general.

Los interesados en participar deben inscribirse en este Link: https://educacionejecutiva.camarco.org.ar/web/actividad/ver/2025-jci6A