Hugo Wortmann adelanta la jornada "Construyendo Integridad" en San Juan

Este martes se realizará la jornada “Construyendo Integridad” en Camarco San Juan, donde expertos analizarán programas de ética y prevención de la corrupción en la construcción.

En diálogo con SanJuan8.com, el Dr. Hugo Wortmann Jofré, presidente del Consejo Asesor de Ética de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), adelantó los ejes de la jornada “Construyendo Integridad”, que se realizará mañana en la delegación San Juan de la institución, ubicada en Nicanor Larraín 360, de 17:00 a 19:00. La actividad, gratuita y presencial, está dirigida a empresas asociadas, profesionales del área de la construcción y a la comunidad en general.

“El objetivo es generar un espacio de reflexión y debate sobre cómo prevenir la corrupción y fortalecer la ética empresarial en todos los niveles de la industria”, afirmó Wortmann. Durante la charla, se analizarán los Programas de Integridad que incluyen códigos de ética, reglamentos sobre la relación con el sector público y capacitaciones periódicas.

El Dr. Wortmann destacó que, a partir de la sanción de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 2018, “las empresas no solo deben velar por el cumplimiento interno, sino que también son responsables de actos de corrupción que puedan cometer sus directivos. En casos graves, la sanción puede llegar hasta la disolución de la empresa”.

El evento contará con la participación de Rodolfo Ovalles, gerente legal del Proyecto Minero Los Azules, y los especialistas en prevención de fraude Bruno Lanciani y Belén Trincado, del estudio jurídico Lanciani–Trincado. Wortmann explicó que se buscará que los asistentes comprendan cómo aplicar estas normas en diferentes contextos provinciales: “Cada provincia tiene sus reglas, y es clave compatibilizar los estándares internacionales de transparencia con las prácticas de los proveedores locales. Por ejemplo, cómo una empresa de San Juan cumple con los estándares de una gran corporación minera internacional”.

Durante la entrevista, Wortmann profundizó sobre los desafíos culturales en Argentina: “Tenemos una sociedad que ha convivido con la corrupción durante mucho tiempo. El cambio no será inmediato; requiere educación, formación y generación de incentivos. Hay que demostrar que no pagar sobornos es un buen negocio: protege a los accionistas y aporta valor a la sociedad”.

En este sentido, el experto recordó ejemplos internacionales: “Empresas como Siemens, involucradas en casos de corrupción, tuvieron que destinar grandes sumas para reparar los daños ocasionados en cada comunidad donde operaron. Es un camino de sanción y prevención a la vez, que enseña cómo actuar correctamente genera beneficios tangibles”.

image

Wortmann también subrayó la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de la ética empresarial: “La charla será abierta a la comunidad, y se explicarán herramientas para que los ciudadanos puedan controlar la corrupción y fomentar la transparencia en la gestión pública y privada. La idea es que se genere un debate constructivo y educativo para todos, no solo para las empresas”.

La jornada, que se desarrollará en un solo encuentro de dos horas, busca impulsar una cultura de integridad, ética y sostenibilidad en el sector de la construcción, reforzando la cooperación entre empresas, profesionales y la sociedad en general.

Los interesados en participar deben inscribirse en este Link: https://educacionejecutiva.camarco.org.ar/web/actividad/ver/2025-jci6A

