Hualilán fue la única mina incluida en el recorrido de la comitiva, que previamente mantuvo reuniones con autoridades provinciales, posicionando al yacimiento como un punto de referencia dentro de la actividad minera local.
Hualilán recibió la visita de 13 embajadores de la Unión Europea
Hualilán recibió la visita de 13 embajadores de la Unión Europea La mina Hualilán recibió la visita de una delegación de embajadores de la Unión Europea, integrada por representantes y autoridades de distintos países miembros, en el marco de una agenda oficial desarrollada en la provincia de San Juan.