"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Hualilán

Hualilán recibió la visita de 13 embajadores de la Unión Europea

Hualilán recibió la visita de 13 embajadores de la Unión Europea La mina Hualilán recibió la visita de una delegación de embajadores de la Unión Europea, integrada por representantes y autoridades de distintos países miembros, en el marco de una agenda oficial desarrollada en la provincia de San Juan.

Hualilán fue la única mina incluida en el recorrido de la comitiva, que previamente mantuvo reuniones con autoridades provinciales, posicionando al yacimiento como un punto de referencia dentro de la actividad minera local.

Durante la jornada, los visitantes recorrieron las instalaciones y conocieron en detalle el funcionamiento de la operación, así como los principales lineamientos de trabajo vinculados a la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo productivo.

La visita contó con la participación de Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidente de Golden Mining, junto a Erik Høeg y Eran Nagan, en representación de la Unión Europea, y embajadores de Finlandia, Polonia, Eslovenia, Austria, Irlanda, Alemania, Hungría, Portugal, Bélgica, Suecia y Países Bajos.

Te puede interesar...

También acompañaron autoridades del Gobierno de San Juan: la Dra. Laura Palma, ministra de Gobierno; la Dra. Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales; y el Ing. Pablo Fernández, secretario técnico del Ministerio de Minería.

“Que una delegación de embajadores de este nivel elija visitar Hualilán en su paso por San Juan es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y al potencial que tiene la minería en la provincia”, expresó Sonia Delgado.

Este tipo de visitas institucionales refuerzan el posicionamiento de la provincia como uno de los principales polos mineros del país y consolidan el interés internacional en el desarrollo de proyectos con estándares productivos y ambientales alineados a las exigencias globales.

Temas

Te puede interesar