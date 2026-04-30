Hualilán recibió la visita de 13 embajadores de la Unión Europea

También acompañaron autoridades del Gobierno de San Juan: la Dra. Laura Palma, ministra de Gobierno; la Dra. Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales; y el Ing. Pablo Fernández, secretario técnico del Ministerio de Minería.

“Que una delegación de embajadores de este nivel elija visitar Hualilán en su paso por San Juan es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y al potencial que tiene la minería en la provincia”, expresó Sonia Delgado.

Este tipo de visitas institucionales refuerzan el posicionamiento de la provincia como uno de los principales polos mineros del país y consolidan el interés internacional en el desarrollo de proyectos con estándares productivos y ambientales alineados a las exigencias globales.