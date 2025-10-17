Hospitales sanjuaninos fueron reconocidos por la calidad en atención

En la actividad estuvo presente el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el Secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo y la directora de Información para la Gestión Sanitaria, Marcela Rodríguez; entre otras autoridades.

Las jornadas, organizadas por La Dirección de Información para la Gestión Sanitaria, Área Calidad y Seguridad Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, tuvieron como objetivo promover la cultura de la calidad y seguridad del paciente favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en todos los niveles de atención sanitaria de la jurisdicción.

También participaron como invitados especiales, de manera virtual la directora de Calidad y Seguridad del Paciente, perteneciente a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Dra. Luciana Valenti y la médica pediatra, infectóloga, experta en calidad de atención y directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, Dra. Andrea Falaschi.

Además estuvieron presentes como disertantes: Dr. Rodolfo Quiroz, Lic. Ariel Poblete, Lic. Ana Balaguer, Farmacéutica, Analía Poblete, Dra. Belén Figueroa.

los reconocimientos otorgados por la Dirección de Calidad y Seguridad del paciente articula con las autoridades sanitarias jurisdiccionales y las autoridades de la institución para la implementación del proceso de autoevaluación de buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud” fueron recibidos por:

• El Hospital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, recibió el Director Médico, Dr. Adrián DOvidio y en representación del Equipo de Gestión de Calidad de la Institución, Lic. Iris Castilla

• Hospital Dr. Federico Cantoni, recibió Director Dr. Néstor Guimarães, la Jefa de Zona Sanitaria V, Dra. Patricia Mut y en Representación del Equipo, el Referente de Calidad de la Institución Lic. Adrián Díaz Scadding

• El Hospital 25 de Mayo, recibió el Director Dr. Néstor Matías Martínez y en representación del equipo y el Referente de Calidad de la Institución Ing. Eduardo Gabriel Bustos Vogt

• El Hospital Dr. José Giordano, recibió en representación del Equipo, la Jefa de Zona Sanitaria III, Dra. Ivonne García y la Referente de Calidad de La Institución Farmacéutica Analía Poblete

Las autoridades agradecieron y destacaron la labor, el compromiso y el trabajo permanente de cada equipo de salud, que viene capacitándose en el tema de calidad y seguridad del paciente.

