Homenaje histórico: Carlotto recibió el Honoris Causa de la UNSJ

En su mensaje, Carlotto expresó: "Habíamos perdido algo sagrado, que era nada más y nada menos que un hijo o una hija". También remarcó que Abuelas siempre mantuvo una línea ética: "El odio nunca existió en nuestra tarea. La venganza tampoco. Para eso están la Justicia y la Constitución".

La presidenta de Abuelas advirtió además sobre el contexto actual: "Estamos en un momento muy malo. […] Hay una negativa del Estado para reconocer que esta labor la tiene que pagar el Estado, como fue siempre, y que tiene que respetarnos y cuidarnos".

image

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, destacó el legado de la homenajeada: "Nada ni nadie las detuvo en ese camino de búsqueda", dijo al recordar la tarea de Abuelas durante la dictadura. También subrayó el carácter extraordinario de su trayectoria al afirmar que "[Estela] fue una mujer normal enfrentada a circunstancias extraordinarias, y ahí radica su mérito"

La labor de Abuelas de Plaza de Mayo ha sido clave no solo para la restitución de identidad —más de 130 nietos recuperados— sino también para impulsar avances científicos y jurídicos, como el desarrollo del índice de abuelidad, una herramienta genética que permitió establecer con precisión los vínculos biológicos en casos de apropiación ilegal.

El acto en San Juan reunió a docentes, estudiantes, autoridades y representantes de organismos de derechos humanos, reafirmando el compromiso institucional con la memoria, la identidad y la justicia.