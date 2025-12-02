Homenaje histórico: Carlotto recibió el Honoris Causa de la UNSJ
La UNSJ otorgó el título de Doctora Honoris Causa a Estela de Carlotto por su trayectoria en derechos humanos y su lucha por la restitución de identidad de niños apropiados durante la dictadura.
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) protagonizó este martes un hecho histórico al otorgar el título de Doctora Honoris Causa a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente internacional en la defensa de los derechos humanos. La ceremonia se llevó a cabo en la sede de Abuelas, en Buenos Aires, y fue seguida en simultáneo desde el Rectorado de la UNSJ a través de la transmisión de Xama TV.
La distinción reconoció su trayectoria en la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La decisión nació en la Facultad de Ciencias Sociales y fue aprobada por el Consejo Superior en 2015, concretándose finalmente diez años después.
Durante el acto, Carlotto reflexionó sobre la lucha que inició tras la desaparición y asesinato de su hija Laura Estela en 1977, quien estaba embarazada al momento de ser secuestrada. En 2014, el nieto nacido en cautiverio —Ignacio Hurban— se presentó en Abuelas para realizarse un análisis genético y se convirtió en el nieto recuperado número 114.
En su mensaje, Carlotto expresó: "Habíamos perdido algo sagrado, que era nada más y nada menos que un hijo o una hija". También remarcó que Abuelas siempre mantuvo una línea ética: "El odio nunca existió en nuestra tarea. La venganza tampoco. Para eso están la Justicia y la Constitución".
La presidenta de Abuelas advirtió además sobre el contexto actual: "Estamos en un momento muy malo. […] Hay una negativa del Estado para reconocer que esta labor la tiene que pagar el Estado, como fue siempre, y que tiene que respetarnos y cuidarnos".
El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, destacó el legado de la homenajeada: "Nada ni nadie las detuvo en ese camino de búsqueda", dijo al recordar la tarea de Abuelas durante la dictadura. También subrayó el carácter extraordinario de su trayectoria al afirmar que "[Estela] fue una mujer normal enfrentada a circunstancias extraordinarias, y ahí radica su mérito"
La labor de Abuelas de Plaza de Mayo ha sido clave no solo para la restitución de identidad —más de 130 nietos recuperados— sino también para impulsar avances científicos y jurídicos, como el desarrollo del índice de abuelidad, una herramienta genética que permitió establecer con precisión los vínculos biológicos en casos de apropiación ilegal.
El acto en San Juan reunió a docentes, estudiantes, autoridades y representantes de organismos de derechos humanos, reafirmando el compromiso institucional con la memoria, la identidad y la justicia.