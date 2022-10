Hensel: "Confiamos en que el paro de colectivos se desarticule"

“Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos Provinciales y Estado Nacional, sobre quien se hace cargo del acuerdo salarial.

Por ello, ponemos en conocimiento de los trabajadores, de la opinión pública y los usuarios de los servicios, que, habiéndose agotado la Conciliación Obligatoria, declaramos Paro del Transporte de Pasajeros en el interior del País por 48 horas, durante los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre del corriente. Los Gobernantes serán los responsables de los mismos, atento a la negativa de acordar salarios para los compañeros representados.

Queremos dejar expresado que hemos agotado todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país, pero debemos luchar por los salarios de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios, pero los gobernantes desconocen, obligándonos a tomar las medidas”, finalizó el comunicado.

Ante esto, Hensel advirtió que si la medida de fuerza no es declarada ilegal, no queda mucho por hacer, ya que no se puede sancionar a las empresas, cuando los que realizan el paro son los empleados.