Martín destacó la importancia estratégica del proyecto del Ejecutivo provincial durante una entrevista con Radio Sarmiento, afirmando que la adhesión al RIGI es crucial para atraer inversiones significativas no solo en el sector minero, sino también en otros sectores productivos. "Es por el sí o por el no", subrayó el vicegobernador, enfatizando que cualquier modificación al proyecto no sería aceptable.

El proyecto tomará estado parlamentario mañana en la Cámara de Diputados y pasará a comisión para un estudio detenido antes de ser debatido en sesión. Martín expresó su confianza en que la norma recibirá apoyo, aunque reconoció la necesidad de sumar voluntades entre los legisladores. "Ojalá prime la cordura y el interés por el bienestar de San Juan sobre los intereses partidarios", agregó.