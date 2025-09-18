El Comité de Fideicomisos Mineros, que funciona en el ámbito del Ministerio de Minería, aprobó el financiamiento de una obra clave para la infraestructura hídrica del departamento Jáchal: la reparación y refuerzo de las defensas del río Shuclian, en la localidad de Huaco, seriamente afectada por el temporal del pasado 8 de marzo.
Harán una obra clave para evitar inundaciones extremas en Jáchal
Con fondos fiduciarios de Gualcamayo y Veladero Fase VI harán obras que buscan mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones extremas en Jáchal.