Harán una obra clave para evitar inundaciones extremas en Jáchal

Entre las obras propuestas se incluyen la construcción de terraplenes en la margen derecha del río, la instalación de espigones deflectores en sectores donde el cauce cambia de dirección, y la protección de márgenes con geotextiles, colchonetas, gaviones y piedra bola en áreas críticas.

Estas obras fueron diseñadas a partir de un estudio hidrológico e hidráulico que considera un período de retorno de 50 años y un caudal máximo de 36 m³/seg, según el expediente técnico del Departamento de Hidráulica de la provincia.

La aprobación por parte del Comité representa un paso fundamental para avanzar en la ejecución de esta obra, que no solo responde a una necesidad urgente, sino que también fortalece la infraestructura local frente a los desafíos del cambio climático.