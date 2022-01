Hackearon la cuenta de la Embajadora de Albardón y pide ayuda

valentina gonzález reina del sol 1.jpg

“Esto comenzó luego de ingresar a un link que me enviaron, al parecer ahí fue donde ingresaron a mi cuenta y robaron mis datos, primero comenzaron subiendo una imagen donde supuesta mente ofrezco fotos y vídeos pornográficos por dinero, lo cual luego de aceptar lo que piden no envían nada, me piden dinero para dejarme liberada la cuenta y poder recuperarla, pido a todos que me ayuden a denuncia la cuenta para que quede rápidamente inactiva, estas últimas horas fueron de terror, no puedo creer que alguien pueda hacer tanto daño con algo que ni siquiera existe", relató la joven a Albardón Noticias.