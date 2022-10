Habrá una nueva reunión para intentar terminar el paro de colectivos

"El gobierno de la provincia aporta lo que le corresponde en tiempo y forma, pero no así Nación. Para que la gente entienda el reclamo, lo que recibe el AMBA por 46 mil btrabajadores en un mes es lo que recibe el interior en todo el año por 36.000 trabajadores", señaló. Además añadió que los choferes de colectivo en Buenos Aires cobrarán 200.000 pesos para diciembre, más un bono de 40.000 no remunerativo en tres veces. En el interior eso no pasa porque no firmaron el acuerdo. Sabemos el peso que tienen los subsidios para mantener tarifas, para tener la misma calidad de servicios y de las unidades" se expresó Maldonado.

Para finalizar adelantó que habrá una audiencia a nivel nacional a las 13 para tratar de avanzar en la firma del acuerdo. A nivel local habrá un encuentro a las 12 en la Subsecretaría de Trabajo.