Guillermo Baigorrí: "La Justicia funciona las 24 horas"

A continuación, el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, expresó: “Se cambió del sistema inquisitivo a este, donde de alguna manera es el fiscal el que tiene adelante la acción y el Juez de Garantía controla el cumplimiento de la ley, la legalidad. Y de alguna manera dentro de este procedimiento no podemos dejarla de conocer puntualmente. Ya lo dijo la Presidenta de la Corte, que este cambio fue producto de un acuerdo de los tres poderes, fue indudablemente apoyado puntualmente por la Corte de Justicia, pero el mentor, el impulsor, quien trabajó muchísimo para que esto fuera posible fue el Fiscal General, el Dr. Eduardo Quattropani, y todo su equipo que integraba. En eso también cabe destacar la actividad de todas las fuerzas policiales, que verdaderamente también se ponen a disposición y son los que están al lado del fiscal en toda la tarea investigativa. Hablábamos de eficacia, hablábamos de eficiencia, hablábamos de servicio a la justicia y verdaderamente hay dos cosas. Para mí la mayor rapidez, la mayor razón del funcionamiento es que la justicia funciona las 24 horas. Los fiscales están haciendo turnos, hay unidades fiscales permanentemente atendiendo las necesidades para que de alguna manera toda la sociedad, que pasa por una situación conflictiva, tenga alguien que los respalde. Eso da obviamente mucho mayor eficaz, rapidez. Otro de los temas tiene que ver con el rol o el lugar que ocupa la víctima (...). Desde el Ministerio Público asumimos con responsabilidad el rol central que nos asigna este modelo. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada investigación, cada decisión y cada intervención estén guiadas por la legalidad, la objetividad, la transparencia y el respeto de los derechos humanos, porque el Sistema Acusatorio no es un sistema para fiscales, jueces o policías, es un sistema para la sociedad y especialmente para las víctimas que esperan una respuesta rápida, justa y un Estado presente cuando ocurra un delito. Así que seguimos trabajando, nuestro compromiso es así y siempre tratando lo mejor para que el justiciable reciba una respuesta en tiempo oportuno y verdaderamente justa”.

Por su parte, la Defensor General, Dra. Sefair, comentó: “En primer lugar, y a modo de una breve introducción, quiero poner en conocimiento que el Ministerio Público de la Defensa obtuvimos nuestra independencia funcional a partir de enero del 2021 con la Ley 2.179, en la que adquirimos nuestra independencia para poder acompañar a este sistema nuevo que entraba a regir en 30 días. Estamos conformados por 26 defensores en todos los fueros y en las dos Circunscripciones y quien les habla, por lo tanto, somos un total de 27 defensores para toda la provincia. Nosotros atendemos a personas, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad y no solamente estamos hablando de las personas vulnerables de lo económico, sino también personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, víctimas de violencia, entre otros”.

Asimismo, la Dra. Sefair reflexionó: “Nadie puede negar que para la implementación de este sistema era una condición indispensable la independencia del Ministerio Público de la Defensa para darle solvencia a las tres patas fundamentales de este proceso: juez, acusación y defensa; haciendo hincapié que en ninguna época de la historia jurídica de la humanidad se ha concebido un proceso sin la defensa. Como su nombre mismo lo indica, nos encontramos ante un sistema esencialmente adversarial donde debe primar la bilateralidad. No debemos olvidarnos que el fin fundamental es hacer justicia. No puede condenarse un sujeto respondiendo a un interés o voluntad de una mayoría, ni a un consenso político, ni a la prensa, ni a la opinión pública. Y en nuestro sistema esa justicia se alcanza respetando las garantías constitucionales básicas como el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución y la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso”.