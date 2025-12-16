Gobierno y gremios definen el salario docente de diciembre en paritaria

Además de los Ministros participan de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector de Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre
En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; el secretario Gremial Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos.
Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.