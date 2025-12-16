Gobierno y gremios definen el salario docente de diciembre en paritaria

Tras la última reunión el viernes pasado, los gremios docentes bajaron las propuestas de Gobierno a las bases: una actualización del valor índice para diciembre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Además una mejora de 5 puntos en el código E60, que quedará establecido en 44 puntos desde diciembre de este año. Finalmente este martes informarán si aceptaron o no las mismas y continuará la negociación.

El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Educación, Silvia Fuentes.