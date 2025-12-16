"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > docente

Gobierno y gremios definen el salario docente de diciembre en paritaria

Tras bajar a las bases el ofrecimiento del Gobierno, los gremios docentes volvieron a reunirse con las autoridades en paritaria.

Este martes 16 de diciembre, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET dieron inicio a la séptima sesión de la cuarta negociación paritaria 2025.

Tras la última reunión el viernes pasado, los gremios docentes bajaron las propuestas de Gobierno a las bases: una actualización del valor índice para diciembre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Además una mejora de 5 puntos en el código E60, que quedará establecido en 44 puntos desde diciembre de este año. Finalmente este martes informarán si aceptaron o no las mismas y continuará la negociación.

El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Educación, Silvia Fuentes.

Te puede interesar...

Además de los Ministros participan de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector de Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; el secretario Gremial Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos.

Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.

Temas

Te puede interesar