Gobierno financiará playones en Jáchal e Iglesia con fideicomisos mineros

De acuerdo con el esquema de financiamiento establecido, el playón correspondiente a la Escuela Antonio Quaranta, en Jáchal, será financiado con aportes de los fideicomisos Gualcamayo y Veladero Fase 6. En tanto, los proyectos destinados a las escuelas Ricardo Güiraldes y Dalmacio Vélez Sarsfield, en Iglesia, serán financiados con recursos de Veladero Fase 6.

Nuevos espacios para las comunidades educativas

Los tres proyectos fueron diseñados bajo un mismo esquema constructivo. Cada playón contará con una superficie total de 1.026 metros cuadrados, de los cuales 1.017 metros cuadrados serán cubiertos y nueve metros cuadrados corresponderán a sectores semicubiertos. Esta característica permitirá disponer de lugares protegidos para desarrollar actividades deportivas, recreativas, educativas y comunitarias durante todo el año.

La incorporación de estos espacios permitirá ampliar las posibilidades de uso de cada establecimiento y disponer de infraestructura adecuada para desarrollar distintas actividades independientemente de las condiciones climáticas, fortaleciendo tanto la actividad cotidiana de las escuelas como su vínculo con las comunidades en las que están insertas.

De esta manera, los recursos provenientes de la actividad minera se traducen en infraestructura de uso concreto para las personas: espacios que quedarán incorporados de manera permanente a las escuelas y que estarán destinados a acompañar la educación, el deporte y las actividades comunitarias de estudiantes, docentes y vecinos de Iglesia y Jáchal.