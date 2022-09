Gobernadores le recomiendan a Massa no ajustar la obra pública

Este lunes, quince mandatarios oficialistas que integran la llamada Liga de los Gobernadores se reunieron de forma presencial y virtual. Considerando la coyuntura, al finalizar el encuentro emitieron un comunicado con un fuerte repudio al ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero hubo otro mensaje que no pasó desapercibido.

“En la agenda de gestión permanente consideramos necesario lograr los consensos necesarios para federalizar el Presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias”, advirtieron los mandatarios de Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y Misiones.

Este jueves, tres días mas tarde, los gobernadores del NOA y el NEA mantuvieron una cumbre en Chaco en la que resolvieron enviar una serie de notas a Sergio Massa, y al Jefe de Gabinete, Juan Manzur (que participó del encuentro), para incluir un artículo específico en el Presupuesto 2023 que blinde el financiamiento de obras en el norte grande.

“Facultase al Poder Ejecutivo a promover la asignación de un financiamiento garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años a los efectos de corregir las asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, fibra óptica, portuaria, habitacional, agua potable, cloacas, gas, entre otras. El monto anual garantizado deberá alcanzar como mínimo el 40% del presupuesto de obras de infraestructura asignadas contabilizando las fuentes nacionales e internacionales”, señala ese artículo.

En los últimos días y semanas los gobernadores mantuvieron diálogo personal con Massa, y hay contacto permanente entre los ministerios de hacienda provinciales y el ministerio nacional. Manzur, gobernador de Tucumán con pedido de licencia, también hizo de nexo entre las provincias y el ministro de Economía.

“Nosotros no esperamos recorte de obras. Si va a existir o no recorte, lo tiene que responder el Ministro de Economía. Hubo una respuesta, de palabra, de que no va a haber recorte, pero no hay garantía”, señalaban cerca de uno de los gobernadores que lideran la Liga.

“Ya venimos de un año sin Presupuesto, en el que con cada obra había que hacer toda una serie de pasos para modificar partidas, con la autorización del Gabinete nacional por decreto. Estamos en una situación económica muy compleja, y si a eso le sumas recorte de obra pública, que supone una caída de empleo para muchas provincias, es un paquete explosivo. La preocupación clara que está”, advertían en el entorno de otro mandatario peronista.

En las reuniones de gobernadores hubo un consenso: por el acuerdo con el FMI, que haya un ajuste es inevitable. El reclamo, en todo caso, es que perjudique a la provincias lo menos posible y se tengan en cuenta necesidades dispares entre distritos que necesitan de la obra pública para sostener empleo y provincias más “productivas” que requieren, por ejemplo, que no se paralice la importación de insumos para las empresas locales.

Fuente: TN