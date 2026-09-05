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Garrafa Hogar: qué departamentos recorrerá la próxima semana

El programa impulsado desde el Ministerio de Producción llegará a Pocito, Iglesia, Ullum y Valle Fértil, el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre.

El programa Garrafa Hogar continuará con su recorrido por distintos departamentos de San Juan. Durante la próxima semana, teniendo en cuenta que el viernes 11 es el Día del Maestro, serán cuatro los operativos que se realizarán. El objetivo de esta iniciativa es acercar garrafas de gas envasado a precios accesibles para las familias sanjuaninas, garantizando que estos cilindros cumplen con todas las normativas de seguridad. Los precios continúan siendo de $20.000 para las garrafas de 10 kilos y de $30.000 para las de 15 kilos.

El cronograma para la semana es el siguiente:

Lunes 7 en Pocito

De 9 a 10 horas en la Unión Vecinal Barrio Ruta 40 (El Cerrillo)

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De 10:30 a 11:30 horas en el Club Carpintería Anacleto Gil (entre calle Mendoza y Ruta 40)

De 12 a 13 horas en la Unión Vecinal Barrio Municipal (Campo de Batalla)

Martes 8 en Iglesia

De 10 a 11 horas en la Unión Vecinal de Rodeo (calle Santo Domingo, Rodeo)

De 11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores)

De 13 a 14 horas en el Obrador Municipal de Villa Iglesia

Miércoles 9 en Ullum

De 10 a 11 horas en la Plaza Eva Duarte de Perón

De 11:30 a 12:30 horas en la intersección de Hermógenes Ruiz y José Aguilera

Jueves 10 en Valle Fértil

8:30 horas en la Plaza Chucuma

9:30 horas en el SUM Astica

11:50 horas en la Plaza Usno

13:30 horas en Villa San Agustín (Oficinas de Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)

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