El programa Garrafa Hogar continuará con su recorrido por distintos departamentos de San Juan. Durante la próxima semana, teniendo en cuenta que el viernes 11 es el Día del Maestro, serán cuatro los operativos que se realizarán. El objetivo de esta iniciativa es acercar garrafas de gas envasado a precios accesibles para las familias sanjuaninas, garantizando que estos cilindros cumplen con todas las normativas de seguridad. Los precios continúan siendo de $20.000 para las garrafas de 10 kilos y de $30.000 para las de 15 kilos.
Garrafa Hogar: qué departamentos recorrerá la próxima semana
El programa impulsado desde el Ministerio de Producción llegará a Pocito, Iglesia, Ullum y Valle Fértil, el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre.