Garrafa Hogar: qué departamentos recorrerá la próxima semana

De 10:30 a 11:30 horas en el Club Carpintería Anacleto Gil (entre calle Mendoza y Ruta 40)

De 12 a 13 horas en la Unión Vecinal Barrio Municipal (Campo de Batalla)

Martes 8 en Iglesia

De 10 a 11 horas en la Unión Vecinal de Rodeo (calle Santo Domingo, Rodeo)

De 11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores)

De 13 a 14 horas en el Obrador Municipal de Villa Iglesia

Miércoles 9 en Ullum

De 10 a 11 horas en la Plaza Eva Duarte de Perón

De 11:30 a 12:30 horas en la intersección de Hermógenes Ruiz y José Aguilera

Jueves 10 en Valle Fértil

8:30 horas en la Plaza Chucuma

9:30 horas en el SUM Astica

11:50 horas en la Plaza Usno

13:30 horas en Villa San Agustín (Oficinas de Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)