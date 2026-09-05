Racing, que busca salir del fondo de la tabla, recibe a Atlético Tucumán

Este desastroso presente deportivo hizo que Racing cayera al vigésimo segundo puesto en la tabla anual, por lo que también está muy lejos de clasificar a alguna competencia internacional para el año que viene a través de dicha vía.

La única ilusión para la "Academia" es protagonizar una recuperación milagrosa en el Torneo Clausura y consagrarse campeón, o conseguir el título en la Copa Argentina, donde actualmente se encuentra en los cuartos de final.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo un aceptable inicio en este Torneo Clausura, donde acumula 10 puntos y ocupa el octavo puesto, por lo que estaría clasificando con lo justo a los playoffs. Sin embargo, un resultado adverso podría complicarle las cosas al "Decano".

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 8

Racing - Atlético Tucumán

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

Hora: 21:30. TV: ESPN Premium

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tisuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.