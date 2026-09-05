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Racing, que busca salir del fondo de la tabla, recibe a Atlético Tucumán

La “Academia” acumula seis partidos sin ganar en el campeonato local y tiene cada vez menos margen de error.

Racing recibirá este domingo a Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR dirá presente José Carreras.

Racing llega a este encuentro en un muy mal momento, ya que acumula seis partidos sin ganar en este Torneo Clausura y está decimocuarto en la Zona B con cinco puntos, solo por delante de Aldosivi, que es el único equipo que no ganó en todo el año en la Primera División del Fútbol Argentino.

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Este desastroso presente deportivo hizo que Racing cayera al vigésimo segundo puesto en la tabla anual, por lo que también está muy lejos de clasificar a alguna competencia internacional para el año que viene a través de dicha vía.

La única ilusión para la "Academia" es protagonizar una recuperación milagrosa en el Torneo Clausura y consagrarse campeón, o conseguir el título en la Copa Argentina, donde actualmente se encuentra en los cuartos de final.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo un aceptable inicio en este Torneo Clausura, donde acumula 10 puntos y ocupa el octavo puesto, por lo que estaría clasificando con lo justo a los playoffs. Sin embargo, un resultado adverso podría complicarle las cosas al "Decano".

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura
  • Zona B - fecha 8
  • Racing - Atlético Tucumán
  • Estadio: Presidente Perón
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: José Carreras
  • Hora: 21:30. TV: ESPN Premium

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tisuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

FUENTE: Noticias Argentinas

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