Equipos de 53 escuelas se formaron en habilidades socioemocionales

“Estos contenidos permiten abordar situaciones vinculadas con el reconocimiento de las propias emociones, la convivencia, los vínculos y la toma de decisiones. Además, entregamos los materiales que serán utilizados en las próximas instancias del programa, destinadas a estudiantes y familias”, indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Los equipos de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios tendrán a su cargo la propuesta con las familias. Entre las actividades previstas se encuentra un dispositivo de expresión del afecto familiar, que plantea una actividad articulada entre la escuela y el hogar.

Para los estudiantes se utilizarán cuadernillos del Programa Nacional de Habilidades Socioemocionales (HASE), proporcionados por la Secretaría de Educación de la Nación. El material contiene actividades diferenciadas por ciclos y contempla propuestas para los distintos niveles y modalidades que participan del programa, explicó el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero.

Las formaciones comenzaron en abril, en el marco del Programa Nacional de Habilidades Socioemocionales (HASE) que es impulsada en la provincia por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación.

El programa propone incorporar las habilidades socioemocionales como parte del proceso educativo. El trabajo apunta a que los estudiantes puedan reconocer y regular sus emociones, construir vínculos, participar en actividades con otros y tomar decisiones frente a distintas situaciones de la vida escolar y cotidiana.