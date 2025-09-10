"
Garrafa Hogar: más de 8.500 familias beneficiadas y entra en su recta final

El operativo del Gobierno de San Juan ya recorrió los 19 departamentos y entrega garrafas a precios accesibles. Septiembre será el último mes de distribución del plan.

El Programa Garrafa Hogar, impulsado por el Gobierno de San Juan, ya benefició a más de 8.500 familias y se encuentra en su última etapa, antes de concluir a fines de septiembre. Durante los últimos cuatro meses, se vendieron más de 8.100 garrafas en los 19 departamentos de la provincia.

A través del plan, las familias acceden a garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, precios que representan una reducción cercana al 40% respecto de los valores de mercado. La modalidad funciona bajo el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases estén en condiciones aptas para la recarga.

Según informaron desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo ya realizó seis recorridas completas, permitiendo que cada vecino pueda adquirir las unidades disponibles. La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó que muchas familias utilizan las garrafas no solo para calefaccionar sus hogares, sino también para sostener pequeños emprendimientos.

El cronograma de las próximas entregas incluye:

Viernes 12 de septiembre – Capital y Rivadavia

  • Capital: 9.00 a 12.00 hs., Plaza Manuel López, Villa Carolina (EE. UU. y lateral de Circunvalación)

  • Rivadavia: 9.00 a 11.00 hs., Villa Lourdes; 11.00 a 13.30 hs., Comuna Sur

Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor, adelantó que en esta última etapa el programa recorrerá los departamentos más alejados: "Hoy terminamos en Iglesia, el viernes vamos a Capital y Rivadavia, y la semana que viene estaremos en Rawson. El cierre está previsto en Valle Fértil”, dijo.

La funcionaria también destacó el impacto positivo del plan: “Estamos finalizando el programa a fines de septiembre. Ha sido muy beneficioso para los hogares de nuestra provincia. Ya llevamos seis vueltas completas en todos los departamentos, un número muy importante”.

El Programa Garrafa Hogar busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal, combinando precios accesibles con un operativo móvil que llega a toda la provincia.

