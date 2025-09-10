El Programa Garrafa Hogar, impulsado por el Gobierno de San Juan, ya benefició a más de 8.500 familias y se encuentra en su última etapa, antes de concluir a fines de septiembre. Durante los últimos cuatro meses, se vendieron más de 8.100 garrafas en los 19 departamentos de la provincia.
Garrafa Hogar: más de 8.500 familias beneficiadas y entra en su recta final
El operativo del Gobierno de San Juan ya recorrió los 19 departamentos y entrega garrafas a precios accesibles. Septiembre será el último mes de distribución del plan.