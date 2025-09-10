Garrafa Hogar: más de 8.500 familias beneficiadas y entra en su recta final

A través del plan, las familias acceden a garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, precios que representan una reducción cercana al 40% respecto de los valores de mercado. La modalidad funciona bajo el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases estén en condiciones aptas para la recarga.

Según informaron desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo ya realizó seis recorridas completas, permitiendo que cada vecino pueda adquirir las unidades disponibles. La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó que muchas familias utilizan las garrafas no solo para calefaccionar sus hogares, sino también para sostener pequeños emprendimientos.