Alianza, Unión y Gral. Belgrano son líderes entre los sanjuaninos
El Torneo Regional Amateur completó la fecha 4 de la primera fase y Gral. Belgrano logró la clasificación. Alianza manda en la zona 10 y Unión en la 9.
El Torneo Regional Amateur ingresó en zona de definiciones para los grupos que integran los equipos sanjuaninos. Gral. Belgrano de Media Agua, Árbol Verde de Jáchal, Unión, Alianza y Desamparados ganaron sus partidos en la tarde del domingo.
Gral. Belgrano de Media Agua estiró su racha ganadora y es el primer clasificado a la segunda fase. Venció 2 a 1 a Gral. Sarmiento, en el clásico, con goles de Esteban Navarro y Esteban López. Axel Guajardo convirtió para la visita.
Árbol Verde de Jáchal ganó un juego clave ante Paso de los Andes. Fue triunfo 1 a 0 gracias al gol convertido por Néstor Celán a pocos minutos del final del partido.
Alianza, que había empatado en sus primeros tres partidos, consiguió una importante goleada 4 a 0 sobre Peñaflor. El Lechuzo saltó a la cima de su zona con goles de Franco Lepe (2), Juan Schiany y Valentín Valdez.
Desamparados ganó un sufrido partido y se acomodó en las posiciones. El Puyutano perdía 1 a 0 con Colón y queda complicadísimo, pero logró la remontada para ganar 2 a 1 en casa del Merengue. Michel García puso en ventaja a los locales y el Víbora lo dio vuelta a través de Lucas Quiroga y el penal convertido sobre la hora por Ezequiel Pereyra.
Por la zona 9, Unión le ganó a Atenas en un partidazo jugado en La Rinconada. Luciano Riveros (2) y Lautaro Lorenzi hicieron los goles del Azul de Villa Krause. Francisco Salinas y Juan Castro anotaron para pocitano.
Restan sólo dos fechas para el final y San Juan sólo tiene confirmado un equipo en la fase 2 del certamen. Aún resta por definir un clasificado de la zona 8, uno de la 9 y los dos de la 10.
Fecha 5 (23/11)
Paso de los Andes vs. Gral. Belgrano
Gral. Sarmiento vs. Árbol Verde
Unión vs. Marquesado
Peñaflor vs. Colón
Desamparados vs. Alianza