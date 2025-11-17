Alianza, Unión y Gral. Belgrano son líderes entre los sanjuaninos

Árbol Verde de Jáchal ganó un juego clave ante Paso de los Andes. Fue triunfo 1 a 0 gracias al gol convertido por Néstor Celán a pocos minutos del final del partido.

Alianza, que había empatado en sus primeros tres partidos, consiguió una importante goleada 4 a 0 sobre Peñaflor. El Lechuzo saltó a la cima de su zona con goles de Franco Lepe (2), Juan Schiany y Valentín Valdez.

Desamparados ganó un sufrido partido y se acomodó en las posiciones. El Puyutano perdía 1 a 0 con Colón y queda complicadísimo, pero logró la remontada para ganar 2 a 1 en casa del Merengue. Michel García puso en ventaja a los locales y el Víbora lo dio vuelta a través de Lucas Quiroga y el penal convertido sobre la hora por Ezequiel Pereyra.

Por la zona 9, Unión le ganó a Atenas en un partidazo jugado en La Rinconada. Luciano Riveros (2) y Lautaro Lorenzi hicieron los goles del Azul de Villa Krause. Francisco Salinas y Juan Castro anotaron para pocitano.

Restan sólo dos fechas para el final y San Juan sólo tiene confirmado un equipo en la fase 2 del certamen. Aún resta por definir un clasificado de la zona 8, uno de la 9 y los dos de la 10.

