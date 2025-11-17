Batalla campal, tras el triunfo de Deportivo Madryn a Morón

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el círculo central se desataron intensos disturbios entre los dos planteles, que se involucraron en empujones, insultos y golpes en medio de un clima completamente desbordado.

Embed ⚫️ MADRYN, UN HISTÓRICO ROBO QUE LO DEJA “A TIRO” DE ASCENDER Y PIÑAS ❗️



ROBÓ de local a Morón



‼️ Echavarría dejó al gallo con 10, de una falta inexistente derivó el gol del 1-0, y el local PEGÓ y se fue sin



PIÑAS EN EL FINAL POR EL ROBOpic.twitter.com/8epnitgcYi — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025

La policía ingresó al campo de juego con el objetivo de calmar los ánimos, pero la respuesta de ambos bandos fue igual de hostil, lo que dificultó cualquier intento de contención. El enfrentamiento se extendió varios minutos y generó un caos generalizado que sorprendió a los hinchas y autoridades presentes.