Después del triunfo 1-0 de Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, el clima terminó estallando en una fuerte batalla campal que obligó a un rápido accionar del personal de seguridad. Lo que había comenzado como un cierre tenso por la definición del partido se transformó, en cuestión de segundos, en una escena descontrolada dentro del Estadio Abel Sastre.
Batalla campal, tras el triunfo de Deportivo Madryn a Morón
Deportivo Madryn eliminó Morón en un polémico partido de la Primera Nacional y terminó en escándalo. Hubo pelea entre jugadores y cruce con la Policía.