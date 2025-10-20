FNS 2025: estos son los beneficios para los turistas que visiten San Juan

Los visitantes podrán acceder a un 10% de descuento en hotelería y gastronomía, gracias al acuerdo con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Para acceder a los beneficios, deberán presentar los siguientes enlaces al momento de realizar la reserva o consumo: Hotelería (10% OFF) y Gastronomía (10% OFF).

Por otro lado, la empresa 20 de Junio se suma a la propuesta con descuentos especiales para quienes viajen a la FNS con un 20% de descuento en pasajes con destino San Juan. Los pasajes serán abiertos por 60 días, con destino San Juan, a precio congelado y sin diferencias tarifarias al momento de utilizarlos. Las promociones estarán disponibles exclusivamente a través del servicio de Atención al Cliente vía WhatsApp: +54 9 11 3332-9129.