El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció una serie de beneficios exclusivos para quienes visiten la provincia durante noviembre con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La iniciativa forma parte de las acciones de promoción turística que buscan incentivar el movimiento de turistas y ofrecer ventajas en alojamiento, gastronomía y transporte.
FNS 2025: estos son los beneficios para los turistas que visiten San Juan
Del 20 al 22 de noviembre se realiza la Fiesta Nacional del Sol en el predio del Estadio del Bicentenario. Feria, gastronomía, artistas nacionales y un impactante show en el Velódromo esperan al público nacional.