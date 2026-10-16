Fabián Martín recorrió las defensas hídricas que buscan proteger a Jáchal y Barreal

Las tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de desbordes frente a posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, que podría influir en las condiciones climáticas de la región.

En Barreal, las intervenciones se desarrollan sobre los cauces de los ríos calingastinos y son coordinadas en el marco del Comité de Prevención ante Eventos (COPRE), con ejecución del Departamento de Hidráulica. El objetivo es reducir la exposición de las comunidades ante las crecidas previstas para la temporada estival.