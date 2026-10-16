San Juan avanza con obras de prevención hídrica en distintos departamentos ante la posibilidad de crecidas durante el próximo verano. En ese marco, el vicegobernador Fabián Martín recorrió los trabajos de encauzamiento en el río Jáchal y supervisó las defensas que se ejecutan en Barreal, Calingasta.
Fabián Martín recorrió las defensas hídricas que buscan proteger a Jáchal y Barreal
El vicegobernador Fabián Martín recorrió los trabajos de encauzamiento en el río Jáchal y las obras de mitigación en Barreal. Las intervenciones buscan reducir los riesgos frente a eventuales lluvias intensas durante el próximo verano.