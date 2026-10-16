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Fabián Martín recorrió las defensas hídricas que buscan proteger a Jáchal y Barreal

El vicegobernador Fabián Martín recorrió los trabajos de encauzamiento en el río Jáchal y las obras de mitigación en Barreal. Las intervenciones buscan reducir los riesgos frente a eventuales lluvias intensas durante el próximo verano.

San Juan avanza con obras de prevención hídrica en distintos departamentos ante la posibilidad de crecidas durante el próximo verano. En ese marco, el vicegobernador Fabián Martín recorrió los trabajos de encauzamiento en el río Jáchal y supervisó las defensas que se ejecutan en Barreal, Calingasta.

Las tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de desbordes frente a posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, que podría influir en las condiciones climáticas de la región.

En Barreal, las intervenciones se desarrollan sobre los cauces de los ríos calingastinos y son coordinadas en el marco del Comité de Prevención ante Eventos (COPRE), con ejecución del Departamento de Hidráulica. El objetivo es reducir la exposición de las comunidades ante las crecidas previstas para la temporada estival.

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En Jáchal, Martín observó los trabajos de movimiento de suelo y acondicionamiento del cauce del río, donde operarios y maquinaria pesada avanzan con las tareas preventivas.

La recorrida se enmarca en las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial para preparar los cauces ante posibles contingencias climáticas. Las obras apuntan a reducir los riesgos para las poblaciones cercanas, en una provincia donde las crecidas pueden afectar caminos, viviendas y otras infraestructuras.

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