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UPCN debutó con un triunfo contundente y jugará la final de la Supercopa

Venció 3-0 a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana y definirá el título este sábado ante Ciudad Vóley, desde las 21.

UPCN San Juan Vóley comenzó la temporada 2026/2027 con una victoria por 3-0 ante Boca Juniors y se clasificó a la final de la Supercopa.

En el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, el conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 26-24, 25-20 y 25-19, en una actuación que dejó buenas sensaciones en el primer compromiso oficial del año.

El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró solidez en sus líneas y fue afirmando su dominio a medida que avanzó el encuentro. El opuesto serbio Petar Premovic fue el máximo anotador de UPCN, con 13 puntos. Luciano Coto, de Boca, sumó 19.

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Con este resultado, UPCN avanzó a la definición del torneo, que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. Su rival será Ciudad Vóley, que también ganó su semifinal (3-0), y por ende los finalistas de la LVA anterior volverán a cruzarse en una definición.

El partido por el título se disputará este sábado desde las 21, con televisación de Fox Sports y transmisión por el canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Por su parte, Boca Juniors y Monteros Vóley jugarán por el tercer puesto, este sábado a partir de las 18.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, Leon Meier; Federico Trucco-Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Gerónimo Elgueta, Gaspar Bitar, Pablo Crer, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Boca Juniors: Juan Esteban Rodríguez, Bautista Danna; Manuel Chazareta, Elías Flores; Gastón Linares, Luciano Coto; Pedro Besso (líbero). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresaron: Brais Del Coto y Juan Iraldi.

Parciales: 26-24, 25-20 y 25-19.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón, Buenos Aires.

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