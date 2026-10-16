UPCN debutó con un triunfo contundente y jugará la final de la Supercopa

Con este resultado, UPCN avanzó a la definición del torneo, que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. Su rival será Ciudad Vóley, que también ganó su semifinal (3-0), y por ende los finalistas de la LVA anterior volverán a cruzarse en una definición.

El partido por el título se disputará este sábado desde las 21, con televisación de Fox Sports y transmisión por el canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Por su parte, Boca Juniors y Monteros Vóley jugarán por el tercer puesto, este sábado a partir de las 18.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, Leon Meier; Federico Trucco-Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Gerónimo Elgueta, Gaspar Bitar, Pablo Crer, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Boca Juniors: Juan Esteban Rodríguez, Bautista Danna; Manuel Chazareta, Elías Flores; Gastón Linares, Luciano Coto; Pedro Besso (líbero). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresaron: Brais Del Coto y Juan Iraldi.

Parciales: 26-24, 25-20 y 25-19.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón, Buenos Aires.