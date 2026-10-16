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Operativo rural terminó con dos detenidos y secuestro de aves, armas y cueros

La Policía Rural realizó tres procedimientos en viviendas del departamento y secuestró armas, aves enjauladas y restos de fauna silvestre. Los detenidos tienen 49 y 71 años y quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres fueron detenidos en Sarmiento durante una serie de procedimientos realizados por la Policía Rural, que terminó con el secuestro de escopetas, aves enjauladas y cueros de animales silvestres, entre otros elementos.

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad Rural N.º 4 y se concretaron en tres domicilios, por orden del Juzgado de Paz del departamento. Durante las inspecciones, los efectivos encontraron dos escopetas y distintos elementos que podrían estar vinculados con la captura de animales.

En una de las viviendas, ubicada sobre calle Neuquén, detuvieron a Fabián Alejandro Bravo, de 49 años, luego de secuestrar una escopeta. En otro domicilio de calle 25 de Mayo, al norte de Quiroga, encontraron una segunda arma de fuego y arrestaron a Ramón Antonio Díaz, de 71 años.

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Además, la policía incautó tres armas de aire comprimido, balines, resorteras, cuchillos, boleadoras y una trampa de piso. También hallaron 12 aves, 15 jaulas y tres transportines.

Entre los elementos secuestrados había dos cueros de gato montés, uno de puma, tres liebres criollas y una martineta. Por el momento, no se informó el origen de esos restos ni las circunstancias en las que fueron encontrados.

Los dos hombres quedaron alojados en la Comisaría 8.ª, con intervención de la UFI Flagrancia. La investigación continuará para establecer las posibles responsabilidades y determinar el alcance de los hechos.

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