Dos hombres fueron detenidos en Sarmiento durante una serie de procedimientos realizados por la Policía Rural, que terminó con el secuestro de escopetas, aves enjauladas y cueros de animales silvestres, entre otros elementos.
Operativo rural terminó con dos detenidos y secuestro de aves, armas y cueros
La Policía Rural realizó tres procedimientos en viviendas del departamento y secuestró armas, aves enjauladas y restos de fauna silvestre. Los detenidos tienen 49 y 71 años y quedaron a disposición de la Justicia.