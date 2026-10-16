Operativo rural terminó con dos detenidos y secuestro de aves, armas y cueros

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad Rural N.º 4 y se concretaron en tres domicilios, por orden del Juzgado de Paz del departamento. Durante las inspecciones, los efectivos encontraron dos escopetas y distintos elementos que podrían estar vinculados con la captura de animales.

En una de las viviendas, ubicada sobre calle Neuquén, detuvieron a Fabián Alejandro Bravo, de 49 años, luego de secuestrar una escopeta. En otro domicilio de calle 25 de Mayo, al norte de Quiroga, encontraron una segunda arma de fuego y arrestaron a Ramón Antonio Díaz, de 71 años.