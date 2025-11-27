El Centro de Formación Ambiental Anchipurac, se prepara para recibir al público sanjuanino con la 1ª EcoFeria Navideña, un evento totalmente libre y gratuito pensado para todas las edades. La actividad es el próximo sábado 6 de diciembre, de 19:30 a 00 h, en Anchipurac, ubicado en Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, en Rivadavia.
Fiestas de Fin de Año: Anchipurac hará la 1ª EcoFeria Navideña
El próximo sábado 6 de diciembre, Anchipurac será sede de una feria navideña con más de 40 emprendedores locales con propuestas sustentables y espectáculos artísticos para toda la familia.