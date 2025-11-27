Fiestas de Fin de Año: Anchipurac hará la 1ª EcoFeria Navideña

La EcoFeria será organizada junto a la Municipalidad de Rivadavia y reunirá a más de 40 emprendedores sanjuaninos, quienes exhibirán productos que destacan por su creatividad, fabricación artesanal e innovación sostenible. Los visitantes podrán recorrer una variedad de stands con opciones para todos los gustos:

Textiles y accesorios: telas, vinilos, papeles fotográficos y filamentos.

Gastronomía artesanal: harinas, azúcar, aceite, chocolate, arrope de uva, tortitas jachalleras y más.

Decoración y productos sustentables: coronas navideñas de mimbre, velas naturales de cera de soja, muebles de madera recuperada y piezas de acero quirúrgico.

Cuidado personal: perfumería artesanal, cremas y productos de skincare elaborados con materias primas naturales.

Alimentos y bebidas: galletas, pastafrolas, tortas, panadería, pizzas, empanadas, panchos, jugos, licuados y ensaladas de frutas.

Además de la feria, el público podrá participar de visitas guiadas para conocer más sobre el centro y su propuesta, y disfrutar de presentaciones artísticas destacadas como el Ballet de los Andes de Rivadavia y el grupo Chacay Manta que compartirán sus danzas tradicionales en una presentación imperdible.