"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Mecenazgo

Extienden la convocatoria del Régimen de Mecenazgo 2025

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de septiembre inclusive.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, informa que se extiende la inscripción a la convocatoria 2025 del Régimen de Mecenazgo Cultural, una herramienta clave para fomentar el desarrollo artístico en la provincia mediante el impulso del financiamiento privado de proyectos culturales. Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de septiembre inclusive.

La convocatoria está dirigida a personas humanas mayores de edad y personas jurídicas sin fines de lucro que sean titulares de iniciativas culturales comprendidas en el artículo 11 de la Ley Provincial N° 2197-F.

Las postulaciones se realizarán de manera online a través del formulario digital que se puede encontrar en https://web.sanjuan.gob.ar/cultura/mecenazgo-cultural-2025/ . Los interesados podrán presentar hasta dos proyectos, de los cuales solo uno podrá ser seleccionado. Las personas humanas podrán solicitar un financiamiento de hasta $5.000.000, mientras que, en el caso de personas jurídicas, el monto será evaluado de acuerdo a las características del proyecto presentado.

Te puede interesar...

Las disciplinas comprendidas en esta edición incluyen teatro, circo, murgas, mímica y arte urbano, danza y ballet, música, letras y toda expresión literaria, artes visuales, artes audiovisuales o arte digital, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico y diseño industrial, producciones literarias, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, sitios de internet con contenido artístico y cultural, ópera y canto.

Al cierre de la convocatoria, los proyectos serán evaluados por el Consejo de Mecenazgo Cultural, que tendrá en cuenta criterios técnico-artísticos y el impacto sociocultural de cada propuesta.

En la edición anterior, el programa recibió 225 proyectos, con un total de 49 seleccionados, lo que demuestra el creciente interés de artistas, colectivos culturales y mecenas por esta política pública.

Para 2025, el fondo total disponible asciende a $350.000.000, lo que permitirá ampliar el alcance de la convocatoria y seguir promoviendo la cultura.

Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp (solo texto) al 264 455-2039. También se encuentran disponibles para descarga las bases y condiciones con todos los requisitos para la postulación.

Temas

Te puede interesar