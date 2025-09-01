Extienden la convocatoria del Régimen de Mecenazgo 2025

Las disciplinas comprendidas en esta edición incluyen teatro, circo, murgas, mímica y arte urbano, danza y ballet, música, letras y toda expresión literaria, artes visuales, artes audiovisuales o arte digital, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico y diseño industrial, producciones literarias, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, sitios de internet con contenido artístico y cultural, ópera y canto.

Al cierre de la convocatoria, los proyectos serán evaluados por el Consejo de Mecenazgo Cultural, que tendrá en cuenta criterios técnico-artísticos y el impacto sociocultural de cada propuesta.

En la edición anterior, el programa recibió 225 proyectos, con un total de 49 seleccionados, lo que demuestra el creciente interés de artistas, colectivos culturales y mecenas por esta política pública.

Para 2025, el fondo total disponible asciende a $350.000.000, lo que permitirá ampliar el alcance de la convocatoria y seguir promoviendo la cultura.

Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp (solo texto) al 264 455-2039. También se encuentran disponibles para descarga las bases y condiciones con todos los requisitos para la postulación.