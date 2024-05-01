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Estos son los DNI que encontraron en la vía pública

Personal policial informó que estos DNI, pasaportes, cédulas y carnets fueron encontrados en la vía pública. En la nota, el listado completo.

Personal policial de San Juan reportó el hallazgo de una serie de DNI, pasaportes, cédulas y carnets extraviados en la vía pública. Según el informe proporcionado por la División Relaciones Policiales, los documentos hallados corresponden a los siguientes individuos:

*MERCADO CONTRERAS, CARLOS MARIO

*CALDERÓN, MARTÍN

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*BERENGUEL, JOSÉ ANTONIO

*MOREYRA GALLARDO, MAYCO JULIO

*ZABALA, MARTÍN ALEJANDRO

*FIGUEROA, MARCO ADRIÁN

*AGÜERO ÁBILA, ANIA PAOLA

*OROZCO, LUIS ALBERTO

*BAMBA, MIRTA SILVIA

*GUGLIELMINO RUIZ, MARÍA JAEL

*HIDALGO, JONATAN FABRICIO

*OLIVARES, AGUSTÍN EZEQUIEL

*CASTRO, PATRICIA HAYDEE

*DÁVILA, DARÍO ALBERTO

*VIDELA GODOY, SHEILA JAZMÍN

*SANDOVAL, LIDIA ANAHÍ

*MEJIVA, CRISTIAN MAXIMILIANO

*HERRERA, FACUNDO ANDRÉS

*JOFRÉ, NÉSTOR FABIÁN

*FUENTES, EMILIA VIRGINIA

*MORALES ARIANA CELENA

*CASTILLO QUIMEY, LOURDES

*TORRES, YAMILA ANABEL

*BELA, SABRINA SOLEDAD

*ILLA RIVEROS, IARA MARTINA

*RODRÍGUEZ, JOSE ALBERTO

*ROBLEDO CABALLERO, KAREN LUCIANA

*CHAVES AGÜERO, LAURA GISEL

*LUCERO, ABEL SANTIAGO

*GONZÁLEZ, JOSÉ AGUSTÍN

*MOLINÍ, HÉCTOR HUGO

*ORTEGA, MAURÍN MARTINA

*RIVEROS FONTECHIA, ROCÍO MARLEN

*CARRIZO OLMEDO, CELESTE ELIZABET

*CAMPAÑA, FRANCO DAVID

*PORRA SALINAS, JESIMIEL JANINA

*OLIVA BUSTOS, NATALIA GRACIELA

*GATICA, FRANCISCO JOAQUÍN

*BERNAL BERTOMEU, ANA ARACELI

*PÉREZ, AXEL JOSÉ

*GUERRERO, RICARDO ARIEL

*LUCERO, YANELA MAGALÍ

*ORTIZ BORREGO, ALMA DENIS

*ESCUDERO CRUZ, LUIS DAVID

*WAGNER, MILAGROS VERÓNICA

*VILLAFAÑE, GERARDO MIGUEL

*ESPINOSA, BRAIAN FIDEL

*PÉREZ, ARACELI ABIGAIL

*GIL PACHECO, GONZALO NICOLÁS

*ROJAS CÁRDENAS, CECILIA DE LAS MERCEDES

*TEJADA, FLORENCIA

*CARRIZO, ELIZONDO SILVIA MABEL

*AGUILAR CUADROS, NICOLÁS ANTONIO

*MOLINA, DANIELA EMILSE

*QUIROGA RUARTE, MARTIN PEDRO

*BARAHONA GONZÁLEZ, JIMENA MARÍA

*CANTERO, EMMA MAGDALENA

*OLGUÍN, ROMINA GISEL

*CÉSPED, PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS

*SUÁREZ JALAFF, FABRICIO SAMIR

*LOZADA GONZÁLEZ, JESÚS EMANUEL

*LUNA, NANCY BELEN

*GARAY, HÉCTOR ANDRÉS

*ROMANO, NICOL SELENA

*ESCALONA, GIMENA NOEMI

*CRUZ LIMACHI, ALBERTO

*ECHEGARAY, SILVINA MARCELA

*CABALLERO JORDAN, FERNANDO EXEQUIEL

*GOMEZ JORDA, VIKO ABRIL

*RÍOS, ESTER EDITH

*CAMPOS, MAURO JESÚS

*AHUMADA LUNA, ESTEBAN JOSÉ

*OLMEDO SOSA, GIULIANA AILÍN

*SCHULTHEIS SOLAR, MÁXIMO GASTÓN

*LARA DÍAZ, ENZO RICARDO

*DÍAZ, BRAIAN LUCAS

*PAZCEL, RODOLFO

*CÓRDOBA, CARINA VANINA

*GÓMEZ GÓMEZ, MELISA SABINA

*GONZÁLEZ, ADOLFO ARTURO

*QUEVEDO MOLL, LUCIANO ALBERTO

*RÍOS, CELESTE ALEJANDRA

*SARMIENTO AGUILAR, PABLO AGUSTIN

*CUNCHILA, OMAR DAVID

*COSTA, LUIS EMANUEL

*ACOSTA CUMPIAN, LUCAS JAVIER

*IRRAZABAL, GABRIELA ALEJANDRA

*MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ

Cédulas de conducir :

*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

*PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA

*PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO

*ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL

*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA

*MATUS LILIANA CRISTINA

*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

*CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ

*GUZMAN SARA GABRIELA

*MONTERO LILIANA MABEL

*DIAZ ROBERTO LUCAS

*OYOLA IGNACIO MARTIR

*ALBARRACIN NANCY ANDREA

*GONZALEZ LUIS GREGORIO

*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA

*GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR

*SANTANDER JORGE LUIS

*ZAMORA CRISTIAN ALEJO

*MONTERO LILIANA MABEL

Pasaportes:

*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

*ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de obra social provincia a nombre de:

*GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

*GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA

*MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO

*ARMENDARIZ MÓNICA

*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

*PEREZ MONICA MARCELA

*SANCHEZ CAPITANELLI AXEL

Carnet de discapacidad:

*LUNA PEDRO RAMÓN

*ESPINOZA SEGUNDO

*COSTA LILIANA

Licencias de conducir:

*CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN

*CABALLERO ENRIQUE RODRIGO

*TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN

*SORIA WALTER NAHUEL

*BARBARAN MAURICIO MANUEL

*ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ

La policía de la provincia instó a los ciudadanos que reconozcan alguno de estos nombres a ponerse en contacto de inmediato con la División Relaciones Policiales. Las consultas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de 08 a 21 a través de los siguientes números telefónicos: 4296818 o 4296819.

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