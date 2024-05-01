Estos son los DNI que encontraron en la vía pública

*BERENGUEL, JOSÉ ANTONIO
*MOREYRA GALLARDO, MAYCO JULIO
*ZABALA, MARTÍN ALEJANDRO
*FIGUEROA, MARCO ADRIÁN
*AGÜERO ÁBILA, ANIA PAOLA
*OROZCO, LUIS ALBERTO
*BAMBA, MIRTA SILVIA
*GUGLIELMINO RUIZ, MARÍA JAEL
*HIDALGO, JONATAN FABRICIO
*OLIVARES, AGUSTÍN EZEQUIEL
*CASTRO, PATRICIA HAYDEE
*DÁVILA, DARÍO ALBERTO
*VIDELA GODOY, SHEILA JAZMÍN
*SANDOVAL, LIDIA ANAHÍ
*MEJIVA, CRISTIAN MAXIMILIANO
*HERRERA, FACUNDO ANDRÉS
*JOFRÉ, NÉSTOR FABIÁN
*FUENTES, EMILIA VIRGINIA
*MORALES ARIANA CELENA
*CASTILLO QUIMEY, LOURDES
*TORRES, YAMILA ANABEL
*BELA, SABRINA SOLEDAD
*ILLA RIVEROS, IARA MARTINA
*RODRÍGUEZ, JOSE ALBERTO
*ROBLEDO CABALLERO, KAREN LUCIANA
*CHAVES AGÜERO, LAURA GISEL
*LUCERO, ABEL SANTIAGO
*GONZÁLEZ, JOSÉ AGUSTÍN
*MOLINÍ, HÉCTOR HUGO
*ORTEGA, MAURÍN MARTINA
*RIVEROS FONTECHIA, ROCÍO MARLEN
*CARRIZO OLMEDO, CELESTE ELIZABET
*CAMPAÑA, FRANCO DAVID
*PORRA SALINAS, JESIMIEL JANINA
*OLIVA BUSTOS, NATALIA GRACIELA
*GATICA, FRANCISCO JOAQUÍN
*BERNAL BERTOMEU, ANA ARACELI
*PÉREZ, AXEL JOSÉ
*GUERRERO, RICARDO ARIEL
*LUCERO, YANELA MAGALÍ
*ORTIZ BORREGO, ALMA DENIS
*ESCUDERO CRUZ, LUIS DAVID
*WAGNER, MILAGROS VERÓNICA
*VILLAFAÑE, GERARDO MIGUEL
*ESPINOSA, BRAIAN FIDEL
*PÉREZ, ARACELI ABIGAIL
*GIL PACHECO, GONZALO NICOLÁS
*ROJAS CÁRDENAS, CECILIA DE LAS MERCEDES
*TEJADA, FLORENCIA
*CARRIZO, ELIZONDO SILVIA MABEL
*AGUILAR CUADROS, NICOLÁS ANTONIO
*MOLINA, DANIELA EMILSE
*QUIROGA RUARTE, MARTIN PEDRO
*BARAHONA GONZÁLEZ, JIMENA MARÍA
*CANTERO, EMMA MAGDALENA
*OLGUÍN, ROMINA GISEL
*CÉSPED, PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS
*SUÁREZ JALAFF, FABRICIO SAMIR
*LOZADA GONZÁLEZ, JESÚS EMANUEL
*LUNA, NANCY BELEN
*GARAY, HÉCTOR ANDRÉS
*ROMANO, NICOL SELENA
*ESCALONA, GIMENA NOEMI
*CRUZ LIMACHI, ALBERTO
*ECHEGARAY, SILVINA MARCELA
*CABALLERO JORDAN, FERNANDO EXEQUIEL
*GOMEZ JORDA, VIKO ABRIL
*RÍOS, ESTER EDITH
*CAMPOS, MAURO JESÚS
*AHUMADA LUNA, ESTEBAN JOSÉ
*OLMEDO SOSA, GIULIANA AILÍN
*SCHULTHEIS SOLAR, MÁXIMO GASTÓN
*LARA DÍAZ, ENZO RICARDO
*DÍAZ, BRAIAN LUCAS
*PAZCEL, RODOLFO
*CÓRDOBA, CARINA VANINA
*GÓMEZ GÓMEZ, MELISA SABINA
*GONZÁLEZ, ADOLFO ARTURO
*QUEVEDO MOLL, LUCIANO ALBERTO
*RÍOS, CELESTE ALEJANDRA
*SARMIENTO AGUILAR, PABLO AGUSTIN
*CUNCHILA, OMAR DAVID
*COSTA, LUIS EMANUEL
*ACOSTA CUMPIAN, LUCAS JAVIER
*IRRAZABAL, GABRIELA ALEJANDRA
*MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ
Cédulas de conducir :
*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
*PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
*PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
*ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*MATUS LILIANA CRISTINA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ
*GUZMAN SARA GABRIELA
*MONTERO LILIANA MABEL
*DIAZ ROBERTO LUCAS
*OYOLA IGNACIO MARTIR
*ALBARRACIN NANCY ANDREA
*GONZALEZ LUIS GREGORIO
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
*SANTANDER JORGE LUIS
*ZAMORA CRISTIAN ALEJO
*MONTERO LILIANA MABEL
Pasaportes:
*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
CARNET de obra social provincia a nombre de:
*GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
*GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
*MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
*ARMENDARIZ MÓNICA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*PEREZ MONICA MARCELA
*SANCHEZ CAPITANELLI AXEL
Carnet de discapacidad:
*LUNA PEDRO RAMÓN
*ESPINOZA SEGUNDO
*COSTA LILIANA
Licencias de conducir:
*CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
*CABALLERO ENRIQUE RODRIGO
*TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN
*SORIA WALTER NAHUEL
*BARBARAN MAURICIO MANUEL
*ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ
La policía de la provincia instó a los ciudadanos que reconozcan alguno de estos nombres a ponerse en contacto de inmediato con la División Relaciones Policiales. Las consultas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de 08 a 21 a través de los siguientes números telefónicos: 4296818 o 4296819.