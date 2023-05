Esto es lo último que dijo el cura Walter Bustos en libertad

Horas antes de que saliera de Tribunales y fuera sorprendido por la Fuerza policial, el religioso habló con Canal 8 sobre las acusaciones en su contra mientras se desarrollaba el juicio en el subsuelo del palacio de Justicia, el cual transitaba en libertad.

“Realmente es un momento duro de la vida que no se lo deseo a nadie. Es algo que nunca me esperé, sobre todo porque me acusan de algo inenarrable, algo aberrante que nunca hice. Por los medios se encargaron de difundirlo y dejarme como un demonio”, expresó Bustos al canal de San Juan.

Acerca de cómo se está desarrollando el juicio, el religioso dijo: “Me estoy enterando de cosas que no fueron bien manejadas desde el comienzo, aquí hay algo que no es objetivo. Yo también quiero que se escuche mi voz y, como todos, quiero la verdad. Que salga la verdad para todos aquellos que sean acusados. Se entiende que cuando es algo grave no vamos a defender a victimario, pero quiero que sean contundentes las pruebas, que no sean dichos de dichos, de cosas que no se han comprobado”.

Por otro lado, habló del presente de las víctimas y cuestionó su credibilidad: “Dicen que tienen problemas psicológicos. Uno de ellos maneja un colectivo de línea y, para tener un carnet profesional tiene que estar muy bien psicológicamente, eso lo dice todo. El otro joven salió en el cuerpo de bandera. Entonces el daño psicológico no sé dónde está. Están de novio los chicos, están haciendo su vida normal”, dijo en relación al agravante de la calificación (abuso sexual simple) que enfrenta que es por el grave daño a la salud mental y física de sus víctimas.

Además, habló de una situación familiar que vivieron años atrás en las cuales las víctimas les habrían sacado a escondidas el auto al cura y luego lo chocaron, cambiándose de conductor porque quien manejaba estaba ebrio, según sus palabras. “No son chicos tranquilos, familiares. Eran más bien de la calle, hacían desastre por todos lados”, finalizó.

Momentos más tarde fue detenido al salir de Tribunales, en la vía pública, y permanece alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda. Se espera que el próximo viernes sea la audiencia de formalización de la investigación y de control de detención donde sería imputado por estupro.