25 de Mayo

- CIC La Chimbera: Ruperto Martín s/n. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo y charla.

9 de Julio

- CAPS Bouthery: Loteo Municipal Las Chacritas. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Arturo Cabral de la Colina: Diagonal San Martín y Paraguay. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Albardón

- CAPS El Rincón: calle El Rincón s/n, entre Esquiú y De los Ríos. 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Las Lomitas: calle La Laja 3850, entre España y Jujuy. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Dr. Francisco Giuliano – Campo Afuera: calle Juan Lahoz y Proyectada (CIC Campo Afuera). 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CIC La Laja: calle La Laja y Nacional, Villa San Martín. 2 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS La Cañada: calle Sarmiento, entre General Acha y Aberastain. 3 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Las Tierritas: calle Huarpe s/n. 2 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- Hospital Dr. José Giordano: avenida Sarmiento, entre Tucumán y barrio Pintor. 3 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

Calingasta

- Hospital de Barreal: calle Las Heras s/n, Barreal. 1 y 2 de diciembre, de 9 a 13 h. Testeo y taller.

Capital

- Hospital Rawson: avenida Rawson 494 sur. 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo.

- CAPS Dr. A. Barassi: Matías Zavalla y San Lorenzo. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Las Margaritas: Juan Ramón Díaz y Agustín Gómez. 1 de diciembre, de 9 a 13 h y de 15 a 16 h. Testeo.

Caucete

- Hospital César Aguilar: Juan José Bustos 1550. Del 1 al 4 de diciembre, de 9 a 12 h. Testeo.

- CAPS Pie de Palo: barrio Pie de Palo, Caucete. 2 de diciembre, a las 9 h. Charla y testeo.

Chimbas

- CAPS Villa Observatorio: Malvinas Argentinas e Ingeniero Quiroga. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Francisco González: avenida Benavídez s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo.

- CAPS Villa San Patricio: calle Tierney y Patagonia 1617 oeste. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Mariano Moreno: ruta nacional 40 y calle 13 de Junio. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Ramón Carrillo: avenida Alem y Rodríguez. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 7 a 12 h y de 14 a 16 h. Testeo.

- CAPS H. Mira: Rastreador Calívar, entre Arriero y Marucho. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Iglesia

- Hospital Tomás Perón: Santo Domingo s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 19 h. Testeo y charla.

- CAPS Enfermero Osvaldo Mery: calle Principal y ruta nacional 149, Villa Iglesia. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Juan A. Carbajal: calle Sarmiento y Fray Justo Santa María de Oro, Las Flores. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Sub. Ara San Juan: calle Principal s/n, Angualasto. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Dr. León Toures: bulevar Domingo del Castillo s/n, Tudcum. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

Jáchal

- Hospital San Roque: calle Maradona 573 oeste. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

Hospital Buenaventura Luna: calle 9 de julio entre Las Heras y Mariano Moreno. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS San Isidro: calle Varas s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- CAPS Gran China: calle Alfonso Hernández s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Villa Mercedes: calle Eugenio Flores, esquina San Martín. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Pampa Vieja: ruta nacional 40, esquina calle Varas. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CIC Niquivil: ruta nacional 40 s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Mogna: calle Gallardo y Santa Bárbara s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- Posta San Roque: calle Principal, San Roque. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- Posta Virgen de Andacollo: Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 13 h. Charla.

Pocito

- CAPS Villa Constitución: calle Lemos 7590 sur, Villa Constitución. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Hermosilla: calle 15 y avenida Aberastain, La Rinconada. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 17 h. Testeo y taller.

- Hospital Federico Cantoni: avenida Joaquín Uñac, entre calles 10 y 11. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo.

Rawson

- CAPS Valle Grande: calle Proyectada s/n, barrio Valle Grande. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 10:30 a 17:30 h. Testeo.

- Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro: calle Tierra del Fuego s/n, barrio Obrero Rawson. 1 de diciembre, de 7 a 19:30 h. Testeo.

Rivadavia

- Comedor CUIM, Facultad de Ciencias Exactas: avenida Ignacio de la Roza y Meglioli. 1 de diciembre, de 10:30 a 14:30 h. Testeo.

- CAPS San Justo: Proyectada s/n, barrio Bernardino Rivadavia. 1 de diciembre, a las 9 h. Testeo.

- CAPS Conturso (Lote 53): calle Proyectada s/n, Lote Hogar 53. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Docentes Sanjuaninos: calle Sargento Acosta sur y San Isidro, barrio UDAP III. 1 de diciembre, a las 9 h. Testeo y charla.

- Hospital Marcial Quiroga: avenida Libertador General San Martín 5401 oeste. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

San Martín

- Hospital Stella Molina: Villa San Martín. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Santa Lucía

- CAPS Ibone Silva: calle Riveros y Balcarce. 1 y 2 de diciembre, de 8 a 10 h y de 14 a 16:30 h. Testeo.

- CAPS Horacio Grillo: Bahía Blanca s/n. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Villa Marini: calle Cabildo y San Lorenzo. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Charla.

- Municipalidad de Santa Lucía: del 1 al 4 de diciembre, de 9 a 12 h. Testeo.

- CAPS Villa Alba: del 1 al 4 de diciembre, de 10 a 12 h. Testeo.

- CAPS Dr. Emilio Galdeano: del 2 al 4 de diciembre, de 11 a 12 h. Testeo.

Sarmiento

- CAPS Cochagual Norte: ruta provincial 246, entre callejón Morón y Ferrer, Cochagual. 30 de noviembre, 1 y 3 de diciembre, de 10 a 12 h. Testeo.

- Hospital Ventura Lloveras: calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ángel Rojas, Villa Media Agua. 1 de diciembre, de 7 a 9 h. Testeo.

Ullum

- CAPS Alejandro Royón: calle Proyectada s/n, Villa Santa Rosa. 1, 2, 3 y 4 de diciembre, de 7 a 13 h. Testeo y charla.

Valle Fértil

- Hospital Alejandro Albarracín: calle General Acha y 25 de Mayo. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.