Las elecciones no definen directamente quién ocupará la presidencia del Gobierno. España cuenta con un sistema parlamentario en el que los ciudadanos eligen a los representantes de las Cortes Generales y es el Congreso de los Diputados el encargado de elegir al jefe del Ejecutivo mediante el proceso de investidura.

Para alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación, un candidato necesita el respaldo de 176 de los 350 diputados. Si no consigue esa cifra, puede ser investido en una segunda votación por mayoría simple. Por eso, la composición final del Parlamento y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas serán determinantes para definir quién llegará a La Moncloa.

Quiénes fueron los principales candidatos

La disputa tuvo como protagonistas a tres dirigentes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018, buscaba continuar al frente del Ejecutivo después de adelantar los comicios en un contexto de bloqueo legislativo. Sin embargo, el PSOE quedó en segundo lugar, con 117 bancas.

Del otro lado, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y principal referente de la oposición, se impuso en los comicios y quedó en condiciones de buscar la investidura con el respaldo de Vox.

En tanto, Santiago Abascal, de Vox, consolidó su posición como tercera fuerza política y amplió su representación parlamentaria hasta los 51 diputados, lo que le otorga un papel clave en la conformación de una eventual mayoría de derechas.