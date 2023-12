Espejo: "Está operativo menos del 40% del parque automotor"

“Respecto a la maquinaria pesada, había 5 camiones. Dos están obsoletos, uno sin motor y fuera de servicio y de los dos que quedan, uno es nuevo y el otro está promediando su vida útil”, subrayó. Y agregó: “Hoy el municipio no puede afrontar un nuevo camión. Actualmente la recolección se hace con camiones a cielo abierto, que no es lo recomendable, pero el municipio no puede afrontar la compra de una unidad”.

Leé: Carbajal: "Descubrimos vehículos que figuran en los papeles y no están"

“Por otro lado, el 50% de las máquinas cargadoras y retroexcavadoras tienen problemas grandes y hay que trasladarlas a la Capital para repararlas. De los camiones cargadores, las palas y los tractores, hay sólo un 50% operativo. Los recursos agrícolas están absolutamente deteriorados, tuvieron un uso intensivo y no se han repuesto”, analizó.

MUNICIPIO CENTRALIZADO

“Nos encontramos con una dinámica de trabajo absolutamente centralizada: todo se circunscribe en el edificio municipal y a San José. Los CICs (Centros Integradores Comunitarios) están en estado de inoperatividad en la mayoría de los casos, tanto desde lo edilicio y estructural, como desde lo funcional y operacional. Hay que dotar de recursos tanto físicos como tecnológicos para que puedan satisfacer sus necesidades”, remarcó.

COLONIAS DE VERANO

“Para las actividades físicas de los chicos, la Dirección de Deportes no nos dejó ningún elemento para utilizar, para que usen los profesores para sus actividades. Sólo hay una pelota de fútbol 5 y una de futsal, tenemos que salir a comprar todo”, dijo.

AYUDA SOCIAL

“Sólo había 8 módulos de alimentos, nada más. Tenemos muchas viviendas que no son sismoresistentes y no nada para situaciones de emergencia, como colchones, camas, elementos de construcción”, expresó Espejo.

PERSONAL MUNICIPAL

“Ingresó una enorme cantidad de personas en el último tiempo. Vamos a revisar caso por caso para ver quiénes están trabajando, sus capacidades y preparación de acuerdo al área que está afectado. Vamos a ver la necesidad de cada área, porque hay algunas superpobladas y otras que necesitan gente. La situación es compleja, hay un plan de austeridad absoluta”, subrayó.

“Lo positivo es que hay gente con mucha experiencia, compromiso y ganas de trabajar. Hay personas con mucho conocimiento y lo vamos a poner en valor para que los empleados vuelvan a sentirse orgullosos de ser los gestores de las cosas de nuestro pueblo. Los trabajadores llevan 4 días de tareas increíbles, con un compromiso espectacular. Le estamos cambiando la cara al municipio”, reveló.

Para finalizar, puso en la balanza que “necesitamos mucho dinero para el brazo operativo del municipio, para obras, servicios y producción, pero sin descuidar la asistencia y acompañamiento de los más vulnerables”.