Carbajal: "Descubrimos vehículos que figuran en los papeles y no están"

Carbajal continuó detallando la situación vehicular con la que se encontró: “Hay movilidades destruidas, pero no están los rezagos. Fueron canibalizadas, con repuestos en otros vehículos, repuestos que no están en los inventarios y no pueden demostrar dónde están. Evidentemente fueron vendidos o prestados. Tenemos en los inventarios el sobrante de un tractor con lo costosa que es la maquinaria agrícola. Fuimos en la transición con un abogado y un escribano con el total de faltante que tenemos.

Cómo si esto fuera poco, el ex director del Hospital de Barreal denunció: “Descubrimos vehículos fantasmas, que figuran en los papeles y no están. Hay otros sin cajas de velocidad, que no pueden explicar dónde están”.

El nuevo intendente también habló de la situación financiera de Calingasta: “Las cuentas no están tan mal como esperábamos. Pensábamos en una deuda mucho más grande, pero lo que tenemos en el parque automotor nos equiparará a la deuda que sospechábamos”.

“Los deudores que pueden acreditar la deuda no son muchos, pero si comenzamos a investigar las que no pasaron por el Concejo y es otro panorama. En ese caso, la deuda sería mucho más grande. Por ejemplo, hay prestadores que hicieron obras de instalación domiciliaria de agua, pero no tiene, como demostrarlas porque no fueron aprobadas por el Concejo Deliberante”, destacó Sebastián Carbajal.

El edil reveló que una vez que termine el proceso interno irán a la justicia para buscar respuestas: “Tenemos el compromiso moral de demostrarle al vecino de Calingasta lo que era de ellos y hoy no está”.

Para culminar Carbajal destacó el trabajo que se ha realizado durante los primeros días: “Lo más preocupante es el desorden que tiene el municipio. En las primeras 72 horas hay cosas que comienzan a funcionar sólo cumpliendo con el orden”.