Escuela en Gualcamayo reabrió tras un año cerrada por falta de alumnos

Tras un año cerrada, la Escuela Provincia de Entre Ríos en Gualcamayo reabre sus puertas gracias a la inscripción de tres alumnos y la visita de la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La Escuela Provincia de Entre Ríos, ubicada en el paraje Gualcamayo, Jáchal, volvió a abrir sus puertas después de permanecer inactiva durante un año. La reactivación educativa fue posible gracias a la inscripción de tres alumnos, un hecho que motivó al Ministerio de Educación de San Juan a retomar las clases en el establecimiento.

La reapertura se realizó con una visita inédita de la ministra Silvia Fuentes, quien encabezó la ceremonia junto a altos funcionarios provinciales, entre ellos la secretaria Mariela Lueje y las directoras de Educación Inicial y Primaria. La ministra destacó que: “Donde haya un alumno, es responsabilidad del Estado estar presente”, cumpliendo con la política educativa del gobernador Marcelo Orrego.

image

El paraje Gualcamayo, situado a más de 1.500 metros de altitud y a 70 kilómetros de la villa cabecera de Jáchal, es de difícil acceso y solo se llega en camioneta 4x4. Allí viven cinco familias que custodiaran la escuela durante su cierre, manteniendo el edificio y sus instalaciones en reserva para preservar su valor comunitario.

La escuela, que funcionará ahora como primaria de jornada simple, recibió mejoras y materiales didácticos: televisor, impresora, carro digital, bandera, juegos para educación inicial y otros elementos esenciales para la actividad educativa. Una docente estará a cargo del plurigrado de primaria, mientras que otra se encargará del nivel inicial.

image

El retorno del establecimiento representa un impulso para la vida educativa local. La ceremonia incluyó un emotivo corte de cinta y la interpretación de una poesía por parte de Dulce, una de las estudiantes, reflejando la esperanza que genera la reapertura. Además, el programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” aportó equipamiento digital, incluyendo una computadora para la directora y otra que próximamente recibirán los estudiantes de quinto grado.

Para la comunidad de Gualcamayo, la reapertura de la escuela no solo asegura educación para los niños, sino también revitaliza el sentido de pertenencia y compromiso del Estado con los parajes más alejados de la provincia.

