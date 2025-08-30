La Escuela Provincia de Entre Ríos, ubicada en el paraje Gualcamayo, Jáchal, volvió a abrir sus puertas después de permanecer inactiva durante un año. La reactivación educativa fue posible gracias a la inscripción de tres alumnos, un hecho que motivó al Ministerio de Educación de San Juan a retomar las clases en el establecimiento.
Escuela en Gualcamayo reabrió tras un año cerrada por falta de alumnos
Tras un año cerrada, la Escuela Provincia de Entre Ríos en Gualcamayo reabre sus puertas gracias a la inscripción de tres alumnos y la visita de la ministra de Educación, Silvia Fuentes.