Escuela en Gualcamayo reabrió tras un año cerrada por falta de alumnos

La escuela, que funcionará ahora como primaria de jornada simple, recibió mejoras y materiales didácticos: televisor, impresora, carro digital, bandera, juegos para educación inicial y otros elementos esenciales para la actividad educativa. Una docente estará a cargo del plurigrado de primaria, mientras que otra se encargará del nivel inicial.

image

El retorno del establecimiento representa un impulso para la vida educativa local. La ceremonia incluyó un emotivo corte de cinta y la interpretación de una poesía por parte de Dulce, una de las estudiantes, reflejando la esperanza que genera la reapertura. Además, el programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” aportó equipamiento digital, incluyendo una computadora para la directora y otra que próximamente recibirán los estudiantes de quinto grado.

Para la comunidad de Gualcamayo, la reapertura de la escuela no solo asegura educación para los niños, sino también revitaliza el sentido de pertenencia y compromiso del Estado con los parajes más alejados de la provincia.