"Es importante que los niños tengan conciencia de lo que significa un no"

La funcionaria visitó la redacción de sanjuan8.com y habló sobre la importancia de que los niños, niñas y adolescentes de la provincia puedan acceder a los contenidos que contempla la ESI.

-Cuando asumió, informó que uno de sus ejes principales serían la Educación Sexual Integral y este año se cumplen 16 años sin ESI en las escuelas. ¿Cuál es el estado actual de esta ley en San Juan?

-Efectivamente, ese fue uno de nuestros compromisos, comenzar con la implementación de la ESI, ya que años atrás sólo se realizaba la capacitación de los docentes y se ideaban proyectos institucionales. Pero este año nos tocaba implementar. Y como el diseño curricular es muy rico, sólo había que ponerlo en marcha y ya se encuentra aplicado en escuelas primarias y secundarias. Actualmente se está haciendo de manera transversal, porque los temas de ESI atraviesan los diferentes espacios curriculares de la escuela en todos los niveles.

Además, estamos trabajando y hemos formado un nuevo equipo de ESI de profesionales que son quienes acuden a las escuelas y dan charlas o capacitaciones. Y en la secundaria se brinda a través de proyectos institucionales y a través de un espacio, taller, seminario o algo que trabaje con los chicos en ESI.

-El término “transversal”, ¿A qué se refiere puntualmente?

-Se refiere a que en cualquier espacio curricular hay contenidos de ESI, de diferente manera. Yo siempre doy el mismo ejemplo, porque me parece muy claro. Estamos acostumbrados a nombrar a los cargos de manera masculina en mi caso ministro, pero quién estableció que el cargo sea masculino.

- En este sentido: ¿Creé que aún hay resistencia en aceptar que los cargos tienen género?

-Recuerdo que me tocó cuando era secretaria académica de la Universidad Católica tener que pedir al Ministerio de Educación de la Nación que aceptaran la titulación de abogado, abogada; médico, médica y empezamos a cambiarlo. A raíz de esto, hoy los títulos de la UCC tienen el género masculino o femenino, de acuerdo a las circunstancias. Pero, aún hay cierta resistencia o hábito, no sé cómo llamarlo, de pensar en el cargo como un único formato.

-Hablamos de ESI y aún sigue siendo cuestionada por diferentes sectores de la sociedad, a pesar de que en estas charlas han surgido relatos de abuso sexual en niños, niñas o adolescentes. Pero, para aclarar un poco más: ¿Por qué es importante la ESI en las escuelas de San Juan?

-Es la niñez la etapa para que los pequeños tengan conciencia de su propio cuerpo y sepan de lo que significa un no y poder aprender a decir que no cuando algo no me gusta y está pasando sobre mi persona y esto también es Educación Sexual Integral. En tema abusos, la escuela puede ayudar mucho, ya que pasan muchas horas con docentes o preceptores que son los que advierten situaciones que viven los estudiantes. La ESI es Educar integralmente a los hijos, porque el cuerpo es parte esencial a la persona.

- ¿Entonces, podemos decir que las escuelas en San Juan tienen ESI?

-La ESI se está aplicando de manera transversal, tanto en primaria como secundaria. En nivel secundaria, en mayo se terminará de redondear los talleres especiales, pero el trabajo transversal está siendo aplicado en todas las escuelas.

-En las encuestas que se les realizan a los adolescentes sobre las temáticas que quieren tratar se encuentra: violencia en el noviazgo o ESI. ¿Cuál es su percepción sobre esto?

Durante la jornada del miércoles tuvimos el primer encuentro regional de Cuyo de la Educación Técnica y había una mesa de jóvenes y en esta mesa se trató el tema género e inclusión. Los jóvenes de San Juan, Mendoza y San Luis pidieron mayor capacitación a sus docentes y espacios de charlas para ser escuchados en estas temáticas.

- ¿Qué mensaje se les puede dejar a las familias que se siguen oponiendo a la ESI?

-En ese tema, la escuela tiene una gran responsabilidad, y es a través del trabajo y sumando a las familias como se logra que se descarguen estos temores y para que adviertan sobre lo bueno que se está enseñando. Hay muchos tabúes, yo pienso en mi generación y hay muchos temas de los cuales no se hablaba directamente y bueno somos los padres o en mi caso las abuelas de las generaciones de los nuevos alumnos. La escuela tiene trabajo de docencia con las comunidades y esperamos a que se sumen a estos proyectos.