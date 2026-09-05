ArgOliva: 100 empresas nacionales se sumaron a la Jornada a Campo

Al respecto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, comentó que "desde ArgOliva continuamos con estos espacios formativos para técnicos y productores y sumamos la presencia de proveedores olivícolas y de la actividad agroindustrial en general".

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Mónica Ruiz, celebró la cantidad de empresas que se sumaron a la jornada y resaltó que "este intercambio fluido entre el sector público, el sector privado y los productores que nos visitan es fundamental para fortalecer el desarrollo del sector olivícola".