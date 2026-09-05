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ArgOliva: 100 empresas nacionales se sumaron a la Jornada a Campo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue sede de la Jornada a Campo desarrollada en el marco del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva.

Durante la jornada del viernes 4 de septiembre, en el INTA San Juan se dio continuidad a la agenda de actividades previstas para esta nueva edición de ArgOliva. De 9 a 18 horas se compartieron distintas charlas técnicas en las que se mostraron los trabajos que se vienen realizando en el rubro olivícola y también hubo experiencias en campo, en las que se invitó a los presentes a observar de cerca las actividades de INTA y sus aportes al sector olivícola.

Al respecto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, comentó que "desde ArgOliva continuamos con estos espacios formativos para técnicos y productores y sumamos la presencia de proveedores olivícolas y de la actividad agroindustrial en general".

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Mónica Ruiz, celebró la cantidad de empresas que se sumaron a la jornada y resaltó que "este intercambio fluido entre el sector público, el sector privado y los productores que nos visitan es fundamental para fortalecer el desarrollo del sector olivícola".

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