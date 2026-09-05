Durante la jornada del viernes 4 de septiembre, en el INTA San Juan se dio continuidad a la agenda de actividades previstas para esta nueva edición de ArgOliva. De 9 a 18 horas se compartieron distintas charlas técnicas en las que se mostraron los trabajos que se vienen realizando en el rubro olivícola y también hubo experiencias en campo, en las que se invitó a los presentes a observar de cerca las actividades de INTA y sus aportes al sector olivícola.
ArgOliva: 100 empresas nacionales se sumaron a la Jornada a Campo
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue sede de la Jornada a Campo desarrollada en el marco del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva.